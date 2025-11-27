Elian's British School of La Nucía inaugura sus nuevas instalaciones para el curso 2025–26

EXTRA Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:35 Compartir

Elian's British School of La Nucía ha celebrado hoy la inauguración de sus nuevas instalaciones de última generación, diseñadas para potenciar el aprendizaje, la creatividad y el bienestar de su alumnado.

El acto estuvo presidido por Aatif Hassan, fundador y presidente de Dukes Education; David Fitzgerald, CEO para Europa de Dukes Education; Chris Eversden, CEO de Dukes Education en España; James Batten, Director del colegio; Sergio Villalba, Teniente Alcalde y Concejal de Deportes, Educación, Urbanismo y Centros Sociales del Excmo. Ayuntamiento de La Nucía; y como representación de los padres de las familias del colegio, contamos con la presencia de Adelina Balbuena.

La ceremonia comenzó con la intervención del Director del centro, James Batten. Posteriormente tomó la palabra Aatif Hassan, seguido de Chris Eversden. El acto culminó con el tradicional corte de cinta, protagonizado por Aatif Hassan y las Head Students, Irene Navarro y María Lyashchenko.

Todas las intervenciones destacaron el compromiso del colegio con la excelencia educativa, la innovación pedagógica y el desarrollo integral de los alumnos.

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer las nuevas aulas y espacios, incluyendo:

-Una sala de Arte.

-Una sala de Diseño y Tecnología (DT) completamente equipada.

-Una sala de estudio para los alumnos de Bachillerato Internacional (IB).

-Un patio versátil para los alumnos de IB con zonas sombreadas y un área de calistenia para el bienestar físico.

Estas instalaciones han sido creadas para fomentar la creatividad, la colaboración y el desarrollo personal dentro de la comunidad educativa, reforzando la apuesta de Elian's por un entorno de aprendizaje moderno, inclusivo y estimulante.

Elian's British School de La Nucía celebra la excelente acogida de este evento y continúa comprometido con la innovación, la internacionalización y la formación integral de sus alumnos, promoviendo experiencias educativas que les preparen para afrontar con éxito los retos del futuro.

Dukes Education Spain

Impulsando a nuestros alumnos a vivir una vida extraordinaria

Dukes Education Spain forma parte de la red internacional de colegios y centros educativos del grupo británico Dukes Education, con más de 5.000 alumnos y 450 empleados en siete centros en España. La organización se centra en ofrecer una educación integral y de calidad, fomentando el desarrollo académico, cultural y social de los alumnos, ayudándoles a alcanzar su máximo potencial y descubriendo aquello extraordinario que cada uno puede aportar al mundo.

