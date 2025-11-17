Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Más de 550 centros educativos de toda la Comunitat participarán en el proyecto. TA

Más de 180 colegios alicantinos participan en un proyecto de mejora de competencias matemáticas

Educación destinará un presupuesto de 750.000 euros para desarrollar la iniciativa en toda la Comunitat

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:51

184 colegios e institutos de la provincia de Alicante participarán en un proyecto de mejora de la competencia matemática entre el alumnado. Se trata del proyecto MAT180, que tendrá una asignación para toda la Comunitat Valenciana de 750.000 euros. En toda la autonomía serán 553 centros públicos no universitarios los que participarán en este programa.

Como parte del proyecto, la Conselleria de Educación ha organizado unas jornadas formativas dirigidas a los centros participantes a través del CEFIRE de Innovación Educativa.

El objetivo es ofrecer a las docentes orientaciones prácticas y pedagógicas a través de diferentes talleres, asegurando que cuenten con las herramientas y los conocimientos necesarios para aplicar con éxito las nuevas estrategias didácticas en el aula. Para facilitar la participación de los centros educativos, estas jornadas se están llevando a cabo en cuatro sedes diferentes de la Comunitat Valenciana.

Jornada en Alicante

Una de estas cuatro jornadas tuvo lugar en Alicante el pasado 12 de noviembre, a la cual le seguirán dos en la provincia de Valencia, que se celebrarán los días 18 y 24.

Desde Educación explican que el proyecto MAT180 tiene entre sus finalidades promover iniciativas que contribuyan a la mejora de la competencia matemática del alumnado; promover prácticas pedagógicas que fomenten una transformación metodológica basada en un aprendizaje competencial; facilitar la adquisición de materiales y recursos didácticos que favorezcan el aprendizaje de las matemáticas aplicando metodologías activas e innovadoras y propiciar la participación equitativa de todo el alumnado para reducir la brecha de género e incrementar el interés por las matemáticas y las vocaciones científicas y tecnológicas.

