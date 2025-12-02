Uepal y Banco Sabadell renuevan su convenio para impulsar el apoyo al tejido empresarial alicantino Ambas instituciones acuerdan el desarrollo de actividades e iniciativas para buscar soluciones a los principales retos de las empresas

Todo Alicante Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 13:15 | Actualizado 13:25h.

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) y Banco Sabadell han renovado su acuerdo de colaboración para el desarrollo de actividades e iniciativas que ponen en valor el tejido productivo de la provincia y buscan herramientas y soluciones a los principales retos de las empresas.

El acuerdo, que contempla, además, condiciones financieras preferentes para las asociaciones y compañías integradas en UEPAL, ha sido firmado por el presidente de UEPAL, César Quintanilla, y el Director General Adjunto y Director Territorial Este de Banco Sabadell, Fernando Canós. Banco Sabadell colabora estrechamente con UEPAL desde el año 2019.

Con esta renovación, la entidad financiera refuerza su apoyo a los foros y encuentros empresariales de UEPAL, que en los últimos meses han abordado cuestiones clave como la formación para el empleo, la sostenibilidad o el papel de los colegios profesionales como palancas de competitividad y cohesión social en la provincia. Banco Sabadell ha participado en cada una de estas actividades, impulsando el diálogo entre administraciones, centros educativos y empresas y aportando su visión estratégica.

El presidente de UEPAL, César Quintanilla, ha subrayado que «la renovación del convenio con Banco Sabadell nos permite consolidar una agenda de eventos y foros pensados para aportar soluciones prácticas al tejido productivo provincial y acompañar a nuestras empresas en sus procesos de transformación, formación y crecimiento. Unos espacios de diálogo que abren nuevas posibilidades y reivindican soluciones ante la administración para que nuestra provincia esté a la vanguardia».

El director general Adjunto y Director Territorial Este de Banco Sabadell, Fernando Canós ha señalado: «La renovación de este convenio con UEPAL refuerza nuestro compromiso con el tejido empresarial de Alicante. Desde Banco Sabadell queremos seguir acompañando a las empresas de la provincia en sus retos de crecimiento, innovación y sostenibilidad, facilitando el acceso a soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Creemos firmemente en la colaboración con entidades como UEPAL para impulsar el desarrollo económico y social del territorio.»

La renovación del convenio consolida la apuesta de UEPAL por una programación estable de encuentros, mesas de trabajo y actividades con el objetivo de contribuir al debate social, con foco en la empleabilidad, el impulso de la formación continua, la reivindicación de infraestructuras y la cohesión del territorio. Poniendo en el centro del debate a las diferentes asociaciones y federaciones para trabajar unidas por la provincia.