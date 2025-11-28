Las lluvias de octubre merman una cosecha «floja» de dátiles en Elche con 60 toneladas Los productores se muestran optimistas, ya que han plantado 700 nuevas palmeras que permitirán aumentar la cantidad en los próximos años

No todo lo llovido durante el mes de octubre ha sido positivo para el campo. Las precipitaciones dejadas por la dana Alicante han propiciado una merma del 10% en la campaña del dátil de Elche, que ha registrado una cosecha «floja», de unas 60 toneladas.

Según explican desde La Unió, esto es consecuencia «de la pérdida de producción por las lluvias de octubre, que obligaron a acelerar la recolección para evitar que maduraran más rápido de lo deseado y la humedad posterior que aceleró esta reducción«.

A pesar de esta reducción, desde el campo de Elche se muestran «optimistas» de cara al futuro ya que se han plantado 700 nuevas palmeras que permitirán aumentar la cosecha dentro de unos años. Los productores centran también los esfuerzos en desarrollar una nueva variedad tardía, 'Helike', que permitirá romper la estacionalidad y ofrecer dátiles durantes más meses del año, más allá de la Navidad.

La campaña del dátil de Elche ya ha empezado y estos frutos ya se distribuyen por toda España. Además, han comenzado a comercializarse en dos países europeos, Bélgica y Holanda, y prevén llegar también a Dinamarca.

Desde la Asociación de Productores de Dátil de Elche insisten en que estos dátiles ilicitanos «son frescos, tienen menos azúcares al tener más agua y un sabor más natural». El presidente de la asociación, Miguel Ángel Sánchez, ha destacado que «no se les añade nada de azúcar y se trata de un formato de fruta que mucha gente ni lo conoce».

En este sentido Sánchez recalca que «los dátiles de Elche son totalmente diferentes a los que podemos encontrar en las tiendas totalmente azucarados, se trata de un producto fresco que una vez que lo pruebas ya no se va a querer otro tipo de dátil».

La Universidad Miguel Hernández destaca además las múltiples propiedades nutricionales que tiene el dátil de Elche. La fruta permite atrapar el azúcar entre las fibras para que sea mejor absorbido por el organismo, e incluso ofreciendo altos aportes de minerales como el potasio, más del triple por ejemplo con la variedad local Confitera que el plátano que es considerado como la fruta estandarte de este mineral esencial para que el cuerpo funcione normalmente.