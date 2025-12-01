Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Inauguración de la exposición. Aena

Las IGP de toda Europa se exponen en el aeropuerto de Alicante-Elche

La Euipo ha montado una exposición sobre las indicaciones protegidas del territorio para dar a conocer su importancia y el papel que juegan en el consumo

O. Bartual

Alicante

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:24

La Unión Europea se prepara para aprobar una nueva normativa sobre las indicaciones geográficas protegidas que extenderá este mecanismo de protección a los productos artesanales y a los industriales, como puede ser el mármol de Alicante, las alfombras de Crevillent o las muñecas de Onil.

Es por ello que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) ha montado una exposición en el aeropuerto de Alicante-Elche, para dar a conocer la importancia de estos mecanismos de protección y para explicar las nuevas competencias de la oficina en el ámbito de las IGP de productos artesanales e industriales.

La exposición «Indicaciones Geográficas: Salvaguardar nuestro patrimonio, cultivar nuestro futuro» se ha inaugurado este lunes en un acto de apertura que ha contado con la presencia de la directora de Coordinación de Competitividad de la Comisión Europea, Nathalie Berger; el director ejecutivo de la Euipo, João Negrão; y la directora del aeropuerto alicantino, Laura Navarro. La exposición ofrece a los viajeros imágenes de productos y artesanía de los 27 estados miembros de la Unión Europea.

