El Gobierno invertirá más de 88 millones de euros en el puerto de Alicante para la entrada del ferrocarril El Ministerio contempla los fondos necesarios para la ampliación del puerto de Valencia con más de 900 millones de euros

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:29

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado en torno a 1.250 millones de euros en inversiones en los tres puertos estatales en la Comunitat Valenciana desde 2025 hasta 2029. De esta cantidad, el grueso de la inversión se destinará a la Autoridad Portuaria de Valencia, que recibirá unos 904,2 millones de euros, lo que supone más del 70%. Por su parte, el puerto de Castelló contará con unos 256,4 millones de euros. Alicante se tendrá que conformar con unos 88,2 millones de euros.

Así se recoge en el plan inversor de Puertos del Estado presentado este jueves por el ministro en Las Palmas de Gran Canaria. De los 88,2 millones que recibirá el puerto de Alicante, 51,4 serán para la partida de infraestructuras; para accesos, unos 20,4 millones; para el impulso a la sostenibilidad, 7,2 millones; para digitalización, 6,6 millones; y para seguridad, 2,2 millones. Entre los proyectos, destaca la entrada del ferrocarril en el puerto.

De acuerdo con los datos recogidos en el marco inversor 'Horizonte 2030' del sistema portuario español, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en volumen de inversión prevista en el periodo 2025-2029, solo por detrás de Cataluña y de Andalucía.

La mayor parte de la inversión irá para el desarrollo de la ampliación del puerto de Valencia, que se llevará 904,2 millones de euros. El principal proyecto en esta infraestructura es la construcción de la nueva terminal de contenedores norte, que permitirá al primer puerto de España en tráfico de contenedores aumentar su capacidad para hacer frente a la demanda. Además, está en marcha la adecuación de atraques para pasajeros en el espigón del Túria.

Asimismo, Puente ha destacado el impulso a la electrificación de muelles en las terminales de contenedores y cruceros para las conexiones de los buques atracados, lo que les permitirá apagar los motores auxiliares y reducir ruido y emisiones a la atmósfera, dentro de la estrategia de sostenibilidad de Puertos del Estado y el sistema portuario de titularidad estatal.

El puerto de Castelló recibirá hasta 2029 unos 256,4 millones de euros. De esa cuantía total, 132,2 millones se destinarán a la partida de infraestructuras y mejora de las instalaciones. En segundo lugar, 97,2 millones irán al desarrollo de los accesos; 14,7 para seguridad; 10,9 al impulso de la sostenibilidad y 1,2 para el desarrollo de proyectos puerto-ciudad. Entre los proyectos que están actualmente en marcha o previstos, destaca el acceso ferroviario sur y la estación intermodal.