FEMPA celebra las XVIII Jornadas Técnicas para Empresarios Instaladores y Mantenedores de la Provincia de Alicante

Durante la mañana del 1 de diciembre, FEMPA celebra en modalidad online las XVIII Jornadas Técnicas para Empresarios Instaladores y Mantenedores de la Provincia de Alicante, con motivo de la festividad de San Eloy.

FEMPA, como patronal de los instaladores de la provincia de Alicante, organiza un año más este encuentro, en el que se dan cita representantes de la Administración, proveedores y empresas del sector. El programa está diseñado para abordar las inquietudes que surgen en la labor cotidiana de instaladores y mantenedores, así como los retos y oportunidades a los que se enfrentan. Las empresas colaboradoras aportan información de primera mano, novedades y primicias de un sector altamente profesionalizado que experimenta continuos avances y cambios.

Desde hace dieciocho años, FEMPA convoca anualmente a lo más destacado de un sector integrado por empresas y profesionales de la fontanería, gas, calefacción, climatización, electricidad, energías renovables, protección contra incendios, frío industrial, almacenamiento de productos petrolíferos, equipos a presión, entre otros ámbitos, para ofrecer un programa completo que responde a las necesidades de su actividad diaria.

La jornada comienza con la bienvenida institucional a cargo de Rosa María Aragonés, Directora Territorial de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de Alicante, seguida de la intervención de la Secretaria General de FEMPA, Rosa Sánchez, quien pone el foco en el panorama actual y futuro del sector de la instalación y el mantenimiento, marcado por retos como la falta de mano de obra especializada, la economía sumergida o la necesidad de impulsar la digitalización de las empresas.

A continuación, los técnicos del área técnico-industrial de FEMPA imparten la ponencia «Nueva Normativa y Refrigerantes: Qué cambia ya y qué viene», en la que informan sobre las actualizaciones normativas y las próximas regulaciones relacionadas con el uso de refrigerantes y las tecnologías asociadas.

La empresa JUNKERS desarrolla la ponencia «Aerotermia & Eficiencia: Soluciones innovadoras», en la que se presentan casos prácticos y novedades tecnológicas en sistemas de aerotermia, junto con recomendaciones para mejorar la eficiencia energética en instalaciones reales.

La digitalización del sector es otro de los temas destacados, con la intervención de VENDOMIA, consultora especializada en herramientas digitales para la monitorización, gestión inteligente, control horario y facturación, en cumplimiento con los nuevos requisitos Verifactu, el sistema de facturación electrónica de la Agencia Tributaria que obliga a utilizar software verificable.

El último bloque se centra en la gestión adecuada de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), especialmente aires acondicionados y calderas. La Fundación ECOTIC aborda la importancia de una gestión responsable del ciclo de vida de estos equipos para evitar impactos ambientales significativos. Se revisa el marco normativo vigente: el RD 115/2017 sobre manipulación de gases fluorados, el RD 553/2020 sobre trazabilidad de residuos mediante NIMA y la Ley 7/2022, que impulsa una economía circular más estricta. Asimismo, se destaca la importancia de un reciclaje correcto para recuperar materiales, evitar emisiones contaminantes y proteger el medio ambiente.

Para finalizar, FEMPA agradece el apoyo de las entidades y empresas que, con su colaboración o patrocinio, hacen posible la celebración de estas jornadas: AENOR, Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Aguas de Alicante, Airzone, Banco Sabadell, BAXI, Cajamar, Circutor, CreyRSA, Haier, Suministros Industriales Farell, Hidraqua, Iberdrola, Junkers Bosch, Repsol, Porteralia, Saingeniería, Tecna y Vendomia.