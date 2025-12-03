Estopa y Aena lanzan una campaña con un villancico exclusivo para celebrar la llegada de la Navidad a los aeropuertos «Villa & Ziko» estará también disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes 5 de diciembre

Aena ha presentado hoy en Barcelona su nueva campaña de Navidad junto a Estopa. En una rueda de prensa celebrada en la Fundació Joan Miró, los hermanos Muñoz, junto a la directora de Comunicación de la compañía aeroportuaria, María Gómez, han proyectado en primicia el nuevo spot navideño: una pieza que gira en torno al propio dúo, que aporta su música, su humor y su sello inconfundible para destacar la importancia de los aeropuertos en unas fechas tan especiales.

La campaña incorpora un villancico exclusivo del dúo de Cornellà, «Villa & Ziko», grabado especialmente para esta ocasión. La canción, inspirada en la tradición popular de Extremadura —tierra natal de la familia de los artistas—, se presenta en un spot con un marcado estilo cinematográfico que fusiona comedia y ciencia ficción, ofreciendo una propuesta original y sorprendente. «Villa & Ziko» estará también disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes 5 de diciembre.

Aena presenta una pieza que gira en torno a David y José Muñoz. Los hermanos se disponen a tomar un avión en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat cuando, de repente, José desaparece tras seguir a un elfo que se adentra en las entrañas de la terminal y lo conduce hacia un mundo mágico en el que las cintas transportadoras, que cada día gestionan miles de maletas, llevan regalos en lugar de equipajes. Mientras David le busca por todo el aeropuerto, mostrando al espectador algunos de los servicios de Aena como sala de lactancia, cafeterías, salas VIP… José, entre tanto, ayuda a los elfos a reactivar la magia de la Navidad gracias a la música.

El videoclip, así como todas las piezas de la campaña, ha sido rodado en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, en el que se encuentra ese «mundo mágico» gestionado por los elfos navideños. En el spot, además, podemos ver un cameo del cantautor catalán Albert Pla.

El slogan de Aena para esta Navidad es «Cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos». Gracias al operador aeroportuario millones de familias pueden reunirse, celebrar y compartir regalos y vivencias desde cualquier parte del mundo. Como ya hizo en 2024, Aena presenta una Navidad con rostros conocidos del panorama musical, un toque de humor y mucha emoción.

El spot está dirigido por Álvaro Brechner, un director uruguayo de largometrajes, televisión, series y publicidad que ha dirigido tres largometrajes ganadores de un centenar de premios y distinciones internacionales como el Premio Goya y estrenadas en los festivales de Cannes, Venecia, San Sebastian y BFI Londres. Sus tres películas fueron preseleccionadas como representante para Mejor Película Extranjera a los Premios Oscar® de la Academia.

En palabras de María Gómez, directora de Comunicación de Aena, «esta campaña pretende, con humor, alegría y mucha profesionalidad, valorar el trabajo de todos los equipos de Aena, que hacen posible cada día que el mundo siga viajando. Las personas trabajadoras de Aena dan servicio cada día a una media de un millón de pasajeros. Para Aena es un honor contar con los Estopa, con Albert Pla y con un realizador de cine como Álvaro Brechner, unos grandes profesionales como todos los que han trabajado en esta campaña. Nos sentimos muy identificados con ellos».

Según los propios artistas: «Estamos felices de protagonizar la nueva campaña publicitaria de Aena, ya que creemos que son una pieza fundamental para hacer que la Navidad llegue a todos los hogares, conectando personas y facilitando el transporte de regalos y otras mercancías», y añaden, «somos usuarios habituales de los aeropuertos, que son esenciales para nuestro trabajo y nuestra vida personal, ya que, como tantas personas, tenemos familia y seres queridos en otras provincias y lugares del mundo».

La nueva campaña La Navidad en los aeropuertos de Aena se lanza a nivel nacional hoy, 3 de diciembre, en televisión, prensa, radio y digital. Puedes ver la campaña en www.lanavidadenlosaeropuertos.com.

El papel esencial de los aeropuertos

Aena, primer operador del mundo por número de pasajeros, que gestiona 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Luton en Londres, 17 aeropuertos en Brasil y participa en otros 14 en América, garantiza la movilidad de millones de personas y mercancías, especialmente en Navidad. Aena da servicio a una media de un millón de pasajeros al día en todo el mundo, una cifra que aumenta en estas fechas tan importantes. Sólo en 2024, Aena gestionó casi 370 millones de pasajeros. Pero el operador aeroportuario también juega un papel clave en el transporte de material sanitario, medicamentos y órganos, ayuda humanitaria, salvamento marítimo, apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales y autonómicas; al ocio y la cultura, entre muchos otros, en todos sus aeropuertos tanto los grandes hubs, como los aeropuertos insulares y regionales.

