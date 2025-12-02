Ana Mayor de Port Hotels reconocida con el 'Premio CaixaBank Hotels&Tourism' en la Comunitat Los galardones reconocen a personas que destacan por su liderazgo transformador

P.S. Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

CaixaBank ha otorgado a Ana Mayor, vicepresidenta de la cadena Port Hotels, el 'Premio CaixaBank Hotels&Tourism' en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia. En su octava edición, los 'Premios CaixaBank Hotels & Tourism' han querido servir de reconocimiento a los «Líderes con estrella», personas que destacan por su liderazgo transformador, capaces de proyectar e implementar cambios de calado en las empresas, grupos o cadenas que dirigen o lideran, ya sea un giro completo en la estrategia global o en un ámbito en concreto, como la innovación o la sostenibilidad.

Ana Mayor ha recibido este reconocimiento de CaixaBank por destacar como figura clave en el impulso de Ports Hotels, combinando el crecimiento empresarial, digitalización, sostenibilidad e influencia institucional.

La directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, ha apuntado que esta edición de los 'Premios Hotels & Tourism' de CaixaBank «ponen el foco en algo muy complicado: la habilidad -o, más bien, el conjunto de habilidades- para liderar un proyecto de transformación, logrando que toda una organización se implique en un cambio y reme en una dirección distinta a la habitual, a veces contra viento y marea. Para lograrlo, no sólo es necesaria la visión estratégica y el conocimiento técnico; también lo es la capacidad para ilusionar a todo un equipo, sin el cual cualquier cambio se volvería una tarea imposible».

Por su parte, Ana Mayor ha destacado que, recibir este reconocimiento es «un honor y una responsabilidad asumida con humildad». Inspirada por la célebre frase atribuida a Newton, ha señalado que su mayor referente ha sido su padre, cuyo legado intelectual y humano ha marcado la evolución de Port Hotels y ha impulsado a todo el equipo. El premio, ha subrayado Mayor, no responde al liderazgo de una sola persona, sino al esfuerzo colectivo de una organización capaz de transformarse sin perder su esencia.

Asimismo, ha agradecido a CaixaBank su compromiso por visibilizar modelos empresariales que integran innovación, sostenibilidad y transformación como un camino compartido. Finalmente, ha reafirmado que Port Hotels continuará avanzando desde la convicción de que los grandes cambios se construyen sobre los cimientos de quienes precedieron y con el talento de quienes acompañan hoy.

El próximo 21 de enero, CaixaBank Hotels & Tourism reunirá a todos los premiados de esta edición en un acto en el stand que la entidad financiera tendrá en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebrará en Madrid.

Temas

Premios

Caixabank