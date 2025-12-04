Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Casi 400 afectados por una estafa masiva de una clínica estética de Elche mediante la venta de falsos bonos de tratamientos
Aficionados del Deportivo de La Coruña con una pancarta en memoria de Jimmy. RC

Tres ultras del Atlético son procesados once años después por la muerte de Jimmy

La jueza les citará a un juicio oral en el que también habrá dos personas más del Frente Atlético por las lesiones propiciadas a otro Riazor Blue

David Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:01

Comenta

Once años han pasado de la trágica pelea entre los grupos radicales del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña a orillas del río Manzanares que se saldó con la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, más conocido como Jimmy. Tras mucha incertidumbre a lo largo de este tiempo para hallar al culpable del asesinato, finalmente la jueza Adelaida Medrano, que se encarga del caso, ha procesado a tres ultras del Atlético que afrontarán un juicio por los sucesos de aquel 30 de noviembre de 2014.

La falta de pruebas es lo que ha extendido el proceso judicial durante tantos años. Algunos de los magistrados que se encargaron del caso anteriormente optaron por archivar la causa, pero la Audiencia Provincial de Madrid insistió en reabrirla en numerosas ocasiones. El último auto dado a conocer por el juzgado de instrucción número 20 de Madrid ha sido el primero en el que se identifican a individuos como posibles culpables y tendrán que declarar ante la jueza. Además, habrá otros dos radicales del Frente Atlético que también serán procesados por propiciar lesiones a otro ultra gallego.

El próximo 18 de diciembre será cuando la magistrada comunique su decisión a los cinco radicales, que se encontrarán en libertad hasta la celebración del juicio, según adelanta El Confidencial. «En un momento dado, la víctima que, a consecuencia de los golpes, había caído al suelo, fue levantada por sus agresores e, igualmente, arrojada al río por encima del muro de seguridad», menciona el auto sobre el fallecimiento de Jimmy, que tendría lugar poco después en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

A la hora de arrojar luz sobre el asesinato de Jimmy, la falta de pruebas es el gran problema. Hubo un menor absuelto por la supuesta participación en la pelea en un procedimiento diferente por esta causa. Hasta ahora la única sentencia firme que hubo fue una sanción menor a varios ultras de ambos equipos por la pelea. Mientras tanto, esta causa aún abierta se aproxima a su final, en un suceso que supuso un antes y un después en el control de los grupos radicales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acordonan una calle del centro por una grieta en uno de los edificios más emblemáticos de Alicante
  2. 2 El nuevo Consell de Pérez Llorca: once consellerias, tres vicepresidencias y Barrachina de portavoz
  3. 3 Sin abrigo, esquíes ni botas: así quería ascender un alicantino un pico de más de dos mil metros en La Rioja
  4. 4 Alicante duplica las ayudas para bebés y alquiler joven: así cambian los Presupuestos
  5. 5 Alerta amarilla por viento en la provincia de Alicante
  6. 6 Monsalve apunta al once del Hércules tres meses después
  7. 7 Los Presupuestos 2026 de Alicante suman diez millones más para Limpieza: «No estamos satisfechos»
  8. 8 Los futuros maestros del fuego levantarán la hoguera de Navidad de Alicante
  9. 9 Desarticulan una trama que recomponía coches siniestrados por la dana de Valencia con piezas robadas en Alicante
  10. 10 La Guardia Civil desmantela un taller ilegal a pocos metros de un parque natural de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Tres ultras del Atlético son procesados once años después por la muerte de Jimmy

Tres ultras del Atlético son procesados once años después por la muerte de Jimmy