El Mundial resucita a Neymar

Cristián Ramón Cobos Madrid Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:52 Comenta Compartir

Neymar está de vuelta. El delantero brasileño volvió a anotar un 'hat-trick' tres años después, el día que anotaba su gol 150 con el Santos en la victoria ante el Juventude por 0-3 en la penúltima jornada del Campeonato Brasileño para alejar al equipo paulista de la zona de descenso, a la que corría riesgo de caer. Un momento clave de la temporada que el exjugador de Barça y PSG espera alargar para tratar de convencer a Carlo Ancelotti, actual seleccionador de la 'Canarinha', de su vuelta a la selección con la mirada puesta en el Mundial de 2026.

Neymar anotó sus tres goles en tan solo 17 minutos en el segundo tiempo, pese a que volvió a jugar con una protección en la rodilla por las molestias que arrastra de una lesión por la que se niega a parar. Una victoria a domicilio clave que deja prácticamente sellada la salvación de Santos, al que le basta con un empate en la última jornada frente al Cruzeiro, o de las derrotas de los otros equipos que pelean por evitar el descenso.

Pese a que no había conseguido brillar desde que regresó a Santos en enero de este año, con varias lesiones de por medio que le habían hecho parar en diversos tramos de la temporada, Neymar se ha redimido y ha tenido unas últimas actuaciones claves cuando más lo necesitaba su equipo, para conseguir evitar el descenso y llamar a la puerta de Ancelotti de cara a una posible vuelta a la selección brasileña.

Apurar opciones

En sus últimos tres partidos, Neymar ha anotado cinco goles y repartido una asistencia, en un claro último intento de apurar sus opciones de convencer a Ancelotti de su regreso a la 'Canarinha' e ir convocado al Mundial de 2026. Una posibilidad que el delantero de Santos ya ha dejado caer en varias ocasiones con el sueño de ampliar su palmarés y levantar un nuevo trofeo con su selección.

Sin embargo, Ancelotti siempre ha dejado muy claro que solo convocará a jugadores que estén al máximo de su rendimiento físico. Una condición que Neymar parecía tener muy lejos de sus posibilidades, pero que en los últimos días parece tener más cerca que nunca, volviendo a su mejor versión y mandando mensajes contundentes donde mejor lo sabe hacer: en los terrenos de juego.