Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los Presupuestos 2026 de Alicante suman diez millones más para Limpieza: «No estamos satisfechos»
Dispositivo de seguridad en el reciente derbi sevillano disputado en el Sánchez Pizjuán AFP

Tres partidos de cierre parcial del Sánchez Pizjuán por los incidentes en el derbi

El delantero sevillista Isaac Romero, suspendido dos encuentros por su expulsión ante el Betis

C. P. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:19

Comenta

El Sevilla ya conoce las sanciones que le corresponden tras el derbi que perdió en el terreno de juego ante el Betis y también en la grada por incidentes de público. Por un lado, se clausura de forma parcial el Sánchez Pizjuán por tres encuentros y, además, Isaac Romero se perderá dos partidos tras ver la tarjeta roja por una entrada a destiempo sobre Valentín Gómez.

Como se esperaba, el Comité de Disciplina de la FEF ha condenado al club nervionense con 45.000 euros de multa y el cierre por tres encuentros de varios sectores del Gol Norte, donde se ubican los Biris, con motivo del lanzamiento de objetos que, en el tramo final del partido, obligó a parar el derbi durante aproximadamene un cuarto de hora por orden del colegiado jiennense Munuera Montero.

El Sevilla recurrirá ante el Comité de Apelación y confía en una reducción de la pena impuesta. Cuenta a su favor con el precedente de lo ocurrido en el derbi madrileño disputado en el Metropolitano en septiembre de 2024. Como consecuencia de los mecheros lanzados al portero madridista Thibaut Courtois, el árbitro aplicó también el protocolo e interrumpió durante un cuarto de hora el partido. Entonces, la sanción inicial de tres partidos de cierre parcial de la zona donde se ubica el Frente Atlético se redujo al final a uno.

Por otra parte, en aplicación de lo descrito en el acta del partido, Isaac Romero ha sido sancionado con dos partidos por «producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata a puñaladas a su pareja y se ahorca en el balcón en Alicante
  2. 2 La hermana de la mujer asesinada en Alicante descubrió los cadáveres tras un aviso de la guardería donde estaba el bebé de la pareja
  3. 3 Mehdi Puch no jugará con el Hércules hasta enero
  4. 4 Un abogado de Alicante se enfrenta a tres años y medio de cárcel por quedarse con 371.000 euros de 22 empleados despedidos
  5. 5 Pérez Llorca amplía el Consell hasta once carteras y se queda con la promoción del valenciano
  6. 6 Cae en Calpe una banda que desvalijaba tiendas usando bolsos modificados para burlar las alarmas
  7. 7 El eterno verano de Alicante, que dura de mayo a noviembre, se traslada a las terrazas
  8. 8 Cuando la alerta llega demasiado tarde
  9. 9 La ola de gripe tensiona los hospitales de Alicante: esperas, escasez de camas y el doble de ingresos diarios
  10. 10 Sin abrigo, esquíes ni botas: así quería ascender un alicantino un pico de más de dos mil metros en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Tres partidos de cierre parcial del Sánchez Pizjuán por los incidentes en el derbi

Tres partidos de cierre parcial del Sánchez Pizjuán por los incidentes en el derbi