Dimitrievski pide llenar el Pitiu Rochel este viernes «Nuestro partido en Ciudad Real fue una vergüenza y queremos demostrar que hemos aprendido la lección», afirma el capitán del Horneo EÓN Alicante

T. A. Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:41 Comenta Compartir

El Horneo EÓN Alicante recibe este viernes 5 de diciembre al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil en el Pabellón Pitiu Rochel a las 20:30 horas en el encuentro correspondiente a la duodécima jornada de la Liga NEXUS ENERGÍA Asobal.

Para Darko Dimitrievsk se trata de «un partido complicado ante un equipo en buena forma». «Puente Genil es muy sólido cuentan con varios sistemas de juego y variedad de jugadores, por lo que será difícil, pero hay que lucharlo y ganarlo», asegura el capitán del EÓN.

Tanto el Horneo EÓN Alicante como el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil llegan necesitados de puntos después de encadenar ambos 2 derrotas consecutivas. «En cada partido y en cada pista, los dos puntos van a ser oro y todos lo van a buscar. Sabemos que ellos vendrán a ganar el partido y habrá que estar sólidos en defensa para evitarlo», explica.

Precisamente, para conseguir que los puntos se queden en el Pitiu rochel, Darko asegura que la clave pasa por la defensa: «Siempre lo digo, en ataque el partido se juega bien, pero se gana en la defensa. Con una portería que ayude y que nos apoyemos todos juntos como los anteriores tres partidos. Incluso el de Irún que, aunque lo perdimos, lo luchamos hasta el final. Esa es la manera de salir en un partido y así tenemos que hacerlo el viernes».

Precisamente, un gen luchador que no se vio ante Caserío y por el que manda un mensaje a la afición en nombre del equipo: «La del sábado fue una derrota dura que no esperábamos. No nos salían bien las cosas. Pedimos perdón a la afición porque sabemos que lo hicimos mal e intentaremos mejorar este viernes. Los últimos partidos los hemos luchado hasta el final, hemos defendido bien y hemos luchado, lo de Caserío fue una vergüenza, pero hay que mejorarlo y evitar los errores», sentencia.

Además, hace un llamamiento a la afición para «llenar el pabellón el viernes y pelear juntos por la victoria porque cuando todos remamos en la misma dirección somos un equipo muy difícil de superar en Alicante».