Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los Presupuestos 2026 de Alicante suman diez millones más para Limpieza: «No estamos satisfechos»
Darko Dimitrovic, capitán del Horneo EÓN Alicante. EOA

Dimitrievski pide llenar el Pitiu Rochel este viernes

«Nuestro partido en Ciudad Real fue una vergüenza y queremos demostrar que hemos aprendido la lección», afirma el capitán del Horneo EÓN Alicante

T. A.

Alicante

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:41

Comenta

El Horneo EÓN Alicante recibe este viernes 5 de diciembre al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil en el Pabellón Pitiu Rochel a las 20:30 horas en el encuentro correspondiente a la duodécima jornada de la Liga NEXUS ENERGÍA Asobal.

Para Darko Dimitrievsk se trata de «un partido complicado ante un equipo en buena forma». «Puente Genil es muy sólido cuentan con varios sistemas de juego y variedad de jugadores, por lo que será difícil, pero hay que lucharlo y ganarlo», asegura el capitán del EÓN.

Tanto el Horneo EÓN Alicante como el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil llegan necesitados de puntos después de encadenar ambos 2 derrotas consecutivas. «En cada partido y en cada pista, los dos puntos van a ser oro y todos lo van a buscar. Sabemos que ellos vendrán a ganar el partido y habrá que estar sólidos en defensa para evitarlo», explica.

Precisamente, para conseguir que los puntos se queden en el Pitiu rochel, Darko asegura que la clave pasa por la defensa: «Siempre lo digo, en ataque el partido se juega bien, pero se gana en la defensa. Con una portería que ayude y que nos apoyemos todos juntos como los anteriores tres partidos. Incluso el de Irún que, aunque lo perdimos, lo luchamos hasta el final. Esa es la manera de salir en un partido y así tenemos que hacerlo el viernes».

Precisamente, un gen luchador que no se vio ante Caserío y por el que manda un mensaje a la afición en nombre del equipo: «La del sábado fue una derrota dura que no esperábamos. No nos salían bien las cosas. Pedimos perdón a la afición porque sabemos que lo hicimos mal e intentaremos mejorar este viernes. Los últimos partidos los hemos luchado hasta el final, hemos defendido bien y hemos luchado, lo de Caserío fue una vergüenza, pero hay que mejorarlo y evitar los errores», sentencia.

Además, hace un llamamiento a la afición para «llenar el pabellón el viernes y pelear juntos por la victoria porque cuando todos remamos en la misma dirección somos un equipo muy difícil de superar en Alicante».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata a puñaladas a su pareja y se ahorca en el balcón en Alicante
  2. 2 La hermana de la mujer asesinada en Alicante descubrió los cadáveres tras un aviso de la guardería donde estaba el bebé de la pareja
  3. 3 Mehdi Puch no jugará con el Hércules hasta enero
  4. 4 Un abogado de Alicante se enfrenta a tres años y medio de cárcel por quedarse con 371.000 euros de 22 empleados despedidos
  5. 5 Pérez Llorca amplía el Consell hasta once carteras y se queda con la promoción del valenciano
  6. 6 Cae en Calpe una banda que desvalijaba tiendas usando bolsos modificados para burlar las alarmas
  7. 7 El eterno verano de Alicante, que dura de mayo a noviembre, se traslada a las terrazas
  8. 8 Cuando la alerta llega demasiado tarde
  9. 9 La ola de gripe tensiona los hospitales de Alicante: esperas, escasez de camas y el doble de ingresos diarios
  10. 10 Sin abrigo, esquíes ni botas: así quería ascender un alicantino un pico de más de dos mil metros en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Dimitrievski pide llenar el Pitiu Rochel este viernes

Dimitrievski pide llenar el Pitiu Rochel este viernes