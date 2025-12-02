À Punt dará las campanadas desde Utiel María Fuster y Ferran Cano serán la pareja encargada de retransmitir las Campanadas 2026 desde la Plaza del Ayuntamiento

P.S. Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 15:46 Comenta Compartir

À Punt dará las campanadas de Nochevieja desde el municipio de Utiel. La cadena autonómica ha relatado este martes los detalles del programa especial desde el Ayuntamiento de Utiel, desde donde se desplazará un gran operativo para dar la bienvenida a 2026.

Durante el acto se ha dado a conocer que María Fuster y Ferran Cano serán los presentadores del programa especial y los encargados de acompañarnos desde Utiel en un momento tan señalado. Es la primera vez que À Punt retransmite las campanadas de Nochevieja desde fuera de la ciudad de València.

Benjamín Marín, director de Comunicación y Marketing de À Punt, ha explicado que «Utiel es uno de los municipios afectados por la dana y la radiotelevisión pública quiere apoyar y reconocer la fortaleza y la resiliencia de la ciudadanía». «Hemos elegido este escenario, Utiel, para representar nuestra tradición, nuestra cultura y nuestra forma de vivir», ha añadido Marín.

Ampliar Benjamín Marín, Ricardo Gabaldón, María Fuster y Ferran Cano. TA

Por su parte, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha comentado: «Estamos muy ilusionados e inmensamente agradecidos a À Punt por elegir Utiel como escenario extraordinario para retransmitir un acontecimiento de tanta difusión como las Campanadas de Nochevieja. Sin duda, es un estímulo para nuestra ciudad, una muestra del compromiso de toda la Comunidad Valenciana y un reconocimiento al comportamiento de la ciudadanía de Utiel».

Visibilidad para Utiel

Gabaldón ha añadido que «es una oportunidad única para dar visibilidad a nuestro municipio y con la que la cadena pública muestra su apoyo a Utiel como localidad afectada por la dana, donde comenzaron las devastadoras inundaciones. Un gesto solidario para simbolizar el compromiso con todas las poblaciones afectadas».

El alcalde ha cerrado su intervención diciendo lo siguiente: «Esperamos que sea un acontecimiento que marque un año fructífero para todos y, en especial, para Utiel, después de tanto sufrimiento».

El programa especial incluirá conexiones en directo con diferentes localidades de la Comunidad Valenciana para pulsar el ambiente en una noche tan especial y compartir con la gente la entrada del nuevo año a pie de calle. Además, también disfrutaremos de actuaciones musicales como la banda de rock Mistela y muchas más sorpresas desde la Plaza del Ayuntamiento de Utiel.

Temas

Nochevieja