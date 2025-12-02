Más de veinte actividades en la programación navideña de Mutxamel La despedida del año incluye fiestas de Nochevieja en formato matinal orientado a familias, y una cena con fiesta y cotillón

El Ayuntamiento de Mutxamel ha preparado un programación para esta Navidad pensada para todos los públicos, y que permitirá disfrutar de la magia de estas fechas sin necesidad de salir del municipio. Bajo el lema «Nadal a Mutxamel», la agenda incluye actividades familiares, espectáculos, deporte, rutas turísticas y talleres creativos para vivir estas fechas con ilusión, tradición y convivencia.

La Navidad en Mutxamel dará comienzo el 12 de diciembre con el «Wonka Fest: Sabor y Diversión», a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura. A partir de ese momento, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una agenda repleta de iniciativas entre las que destaca la III edición de «Viure Mutxamel», que se celebrará el 13 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas, en la Zona Lúdico-Deportiva La Verónica (Antiguo Matadero).

Ese mismo día, las familias y jóvenes podrán participar en el Scape Room, de 16:00 a 22:00 horas en la Casa de la Joventut, y asistir al Concierto de Navidad de S.M. L'Aliança a las 19:30 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura, con entrada libre.

El 19 de diciembre, Mutxamel celebrará su Pregón de Navidad, acompañado por la actuación de 'El So de Mutxamel' a las 20:00 horas en el Auditorio CSP José Bernabéu Alberola, también con entrada libre.

Ampliar Acto frente a la casa consistorial del municipio. TA

La emblemática Feria de Navidad y Casita de Papá Noel abrirá sus puertas los días 20 y 22 de diciembre de 17:30 a 20:30 horas, y los días 21 y 23 de diciembre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas, en la Zona Lúdico-Deportiva La Verónica. Las entradas podrán adquirirse en mutxamelentradas.com.

El 27 de diciembre, a las 18:30 horas, Mutxamel ofrecerá una Gala de Magia familiar en el Auditorio de la Casa de Cultura, con entrada libre.

La programación incorpora además una gran celebración de fin de año. La Fiesta de Nochevieja ofrece dos opciones, una Nochevieja Familiar, de 11:00 a 20:30 horas, y la Cena y Fiesta Cotillón, de 22:00 a 5:00 horas, ambas en la Zona Lúdico-Deportiva La Verónica. Las entradas están disponibles en nocheviejamutxamel.es.

La Cabalgata de Reyes Magos tendrá lugar el 5 de enero a las 18 horas, iniciando su itinerario en el Ravalet hasta el Ayuntamiento, siguiendo el recorrido tradicional

Como cada año, la ilusión llegará con los actos más tradicionales y esperados por grandes y pequeños. El Cartero Real recorrerá el municipio el 3 de enero a las 18:30 horas desde la Plaza Miguel Hernández hasta el Ayuntamiento. La Cabalgata de Reyes Magos tendrá lugar el 5 de enero a las 18:00 horas, iniciando su itinerario en el Ravalet hasta el Ayuntamiento, siguiendo el recorrido tradicional.

La programación también dedica espacio a las personas mayores con la Tarde de Dulces Compartidos y Música el 15 de diciembre a las 18:00 horas, y la Fiesta Navideña del Mayor el 20 de diciembre a las 20:30 horas, ambas en el Casal de la Tercera Edad.

Rutas guiadas

En el ámbito turístico, Mutxamel propone diversas rutas guiadas para redescubrir el patrimonio local. Entre ellas destaca la Visita Guiada a los Belenes, los días 19 y 27 de diciembre a las 18:00 horas, con salida desde Tourist Info Mutxamel (inscripciones: inscripcionesturismo@mutxamel.org). También vuelve el popular Tren Turístico Navideño, que circulará los días 20 y 21 de diciembre con salidas a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas desde el Ayuntamiento.

Las entradas estarán disponibles en mutxamelentradas.com a partir del 12 de diciembre. Además, se incluyen actividades como la Visita Teatralizada a los Jardines de Santa Elena, el 14 de diciembre, la Visita guiada a la Torre de Defensa, el 28 de diciembre a las 11:00 horas, y las visitas al Centro de Interpretación Les Fontetes los días 14 y 21 de diciembre a las 11:00h y 12:00h.

El deporte también estará presente con el Esport Nadal, del 15 al 19 de diciembre en centros escolares y en el Polideportivo Municipal «Els Oms». Asimismo, la III San Silvestre Popular se celebrará el 28 de diciembre a las 18:30h en la Avda. Carlos Soler (inscripciones: chiplevante.com).

Finalmente, la agenda incluye una serie de talleres navideños, «Navidad entre Generaciones» en la que se proponen actividades creativas que se iniciar con el taller de Centros Navideños el 3 de diciembre a las 17:30 horas en la Casa de la Joventut. El 26 de diciembre a las 12:00 horas se realizará el Taller de Decoración Navideña Ecoartesanal en Familia en la Biblioteca Municipal, orientado a niños y niñas a partir de los 5 años. Por último, el 29 de diciembre a las 12:00 horas se podrá disfrutar del Taller Familiar de Realización de Adornos Navideños, para niños de 7 a 12 años. La participación requiere inscripción previa en biblioteca@mutxamel.org.

