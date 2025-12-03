La sucesión de Juanfran Pérez Llorca en la alcaldía de Finestrat ya tiene fecha Nati Algado será investida como primera alcaldesa del municipio en un pleno extraordinario

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:11

La fecha ya está fijada. El viernes, 12 de diciembre a las 19:00 horas se celebrará en el Ayuntamiento de Finestrat el pleno de investidura en el que Nati Algado será proclamada oficialmente alcaldesa del municipio. La convocatoria cumple los plazos establecidos por la ley tras la renuncia de Juanfran Pérez Llorca, quien dejó la Alcaldía tras ser elegido President de la Generalitat.

Algado, primera teniente de alcalde desde 2023, ha ejercido como alcaldesa en funciones desde la salida de Pérez Llorca. La sesión del próximo viernes marcará el relevo definitivo en el gobierno local y supondrá un hito para el municipio, que tendrá por primera vez en su historia a una mujer al frente de la Alcaldía.

En un mensaje dirigido a los vecinos, Nati Algado explicó que afronta este paso «con ilusión, compromiso y cercanía», valores que, según dijo, han guiado su labor en el Ayuntamiento durante los últimos años. También agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas durante este periodo de transición, que calificó como «emocionante y de enorme responsabilidad».

La futura alcaldesa resaltó el significado de este momento para Finestrat, no solo por el relevo institucional, sino por el carácter histórico de su investidura. Subrayó que asume el cargo con la voluntad firme de mantener el ritmo de trabajo del equipo de gobierno y de seguir impulsando proyectos que mejoren la vida diaria del municipio.

Llamamiento a los vecinos para acompañar el acto

Además, Algado invitó a la ciudadanía a asistir al pleno de investidura, al considerar que se trata de un acto importante para toda la comunidad. «Desde el gobierno local vamos a seguir trabajando desde el primer minuto por nuestro pueblo y por nuestra gente, con dedicación, transparencia y cercanía para que Finestrat continúe avanzando», afirmó.

La sesión del viernes 12 de diciembre supondrá, por tanto, el inicio de una nueva etapa política en Finestrat, marcada por la continuidad del proyecto de gobierno pero también por la relevancia simbólica de su nueva alcaldesa.