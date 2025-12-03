La ocupación hotelera de noviembre mejora en la Costa Blanca Benidorm lidera un mes fuerte que anticipa una campaña navideña muy positiva | El turismo sigue mejorando sus datos de desestacionalización

Benidorm y el resto de la Costa Blanca encaran con buenos datos la campaña de Navidad

Benidorm Miércoles, 3 de diciembre 2025

Los datos cerrados del mes de noviembre confirman de nuevo la solidez de la ocupación hotelera en la Costa Blanca, que mantiene un pulso firme a las puertas del puente de diciembre. Todos los destinos turísticos han logrado mejorar los registros de 2024, consolidando un 2025 especialmente positivo para el sector.

Benidorm y la ciudad de València se sitúan de nuevo como los polos más dinámicos de la Comunitat Valenciana, rozando cifras de ocupación cercanas al 80% de media mensual. Por su parte, el resto de los destinos de la Costa Blanca se sitúan en torno al 72%, con un crecimiento de cinco puntos que reafirma su vitalidad en temporada baja.

Benidorm cierra noviembre por encima de 2024

Benidorm mejora sus resultados incluso fuera del verano. La segunda quincena del mes se cierra con un 74% de ocupación, en línea con el 74,1% del año pasado, lo que permite firmar un dato mensual del 78,9%, un punto por encima de 2024. El destino mantiene así una estabilidad que lo sitúa entre los más competitivos del litoral mediterráneo.

En cuanto a nacionalidades, Reino Unido continúa dominando con un 43,3% de la quincena y un 45,3% del mes. Tras él, destaca el turismo nacional con un 40,6%. Bélgica y Países Bajos mantienen su papel como mercados complementarios relevantes.

La Costa Blanca avanza hacia el cierre del año con fortaleza

La distribución por categorías hoteleras muestra un ligero desplazamiento hacia gamas medias: los hoteles de cuatro estrellas cierran la quincena con un 72,5% de ocupación, mientras que los de tres estrellas ascienden al 76,6%. En el cómputo mensual, los tres estrellas alcanzan el 80%, demostrando su excelente adaptación a la demanda fuera de la temporada alta.

En el conjunto de la Costa Blanca, noviembre arroja un mes especialmente fuerte. La segunda quincena alcanza un 66,7%, un punto más que en 2024, mientras que el mes completo llega al 71,9%, casi cuatro puntos más. El mercado nacional sigue siendo el principal motor del destino, con un 56% en la quincena y un 52,1% en el conjunto del mes.

Dentro del territorio, Alicante Sur destaca con una evolución particularmente sólida: la segunda quincena alcanza un 71,5% y el mes completo sube al 72,9%, más de tres puntos por encima del año anterior. El turismo nacional es abrumador, superando el 70% tanto en la quincena como en el acumulado mensual.

Este predominio convive con una presencia internacional diversificada, aunque Reino Unido sigue siendo el primer emisor extranjero en toda la zona.

Las previsiones para diciembre mantienen la tendencia positiva. La Costa Blanca anticipa un 60,4% para la primera quincena, mientras que Alicante Sur proyecta un 62,9%. En conjunto, la Comunitat Valenciana llega al final de 2025 con un turismo capaz de sostener su actividad incluso en periodos tradicionalmente más suaves, y encara la campaña navideña con estabilidad y claros signos de fortaleza estructural.