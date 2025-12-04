La campaña que repartirá felicitaciones navideñas entre las personas ingresadas en centros de mayores y de dependientes de Elda 'Por su sonrisa' permitirá llevar cartas, dibujos y mensajes de cariño que podrán ser depositados en los comercios colaboradores para su posterior entrega entre los residentes

La concejala de Educación de Elda, María Gisbert, y Belén Maestre, en representación de la Agrupación Local de Ampas, durante el anuncio de la campaña.

M.H. Elda Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:07 Comenta Compartir

La concejala de Educación de Elda, María Gisbert, y Belén Maestre, en representación de la Agrupación Local de Ampas, han anunciado la mañana de este jueves 4 de diciembre la puesta en marcha, un año más, de la campaña 'Por su sonrisa', una iniciativa que nació en los momentos más duros de la pandemia, cuando era imposible hacer cualquier tipo de visita a centros de mayores y de dependientes.

Maestre ha recordado que «el nombre de esta campaña navideña se centra en su objetivo: llevar sonrisas a los centros asistenciales y de mayores que no estarán en casa en estas fechas a través de postales navideñas. Esta iniciativa fue idea de Clara Guarinos junto a un grupo de mujeres voluntarias quienes en aquellos momentos tan duros no solamente enviaron postales navideñas cumpliendo todos los protocolos, sino que se enviaron también por correo electrónico a los centros que las imprimían y distribuían entre los usuarios además de realizar videoconferencias con las personas internas».

«Con esta campaña queremos hacer llegar mensajes de calidez, cariño y cercanía a las personas que estarán internas en los siguientes centros: Domusvi, La Molineta, Residencia Nuestra señora del Remedio, Residencia y Centro de Día El Catí y Asprodis», ha continuado la edil.

Buzones

En los centros educativos públicos de Elda se han dispuesto unos buzones para que el alumnado y sus familias puedan depositar sus felicitaciones. Como puntos de recogida para la población colaboran varios comercios de la ciudad que participan en el carnet de soci@s de las ampas de Elda. En los siguientes establecimientos se podrán encontrar unos bonitos sacos navideños para depositar las felicitaciones:

La Pyluquería (Calle Cervantes, 54, bajo); Tienda de ropa y complementos Pétalo (Calle Aurita González González 4); Salón de belleza Marya Nails (calle Manuel Maestre 31), Papelería JM (calle Doctor Gregorio Marañon 17), Peluquería Amparo Guil Valero (Calle Virgen de los Desamparados n, 25) y Kiosco Laura (Carrer Reis Católics nº 8, Petrer).

Por su parte, Gisbert ha agradecido a la Agrupación Local de Ampas por «una iniciativa tan bonita y entrañable y en la que para participar no hay edad mínima ni máxima. Por ese motivo queremos invitar y animar a toda la ciudadanía a que participe. Es importante personalizar la felicitación, para hacerla cercana y personal, contando como somos, nuestro nombre, edad, a qué nos dedicamos».

Temas

Elda