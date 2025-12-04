Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala de Educación de Elda, María Gisbert, y Belén Maestre, en representación de la Agrupación Local de Ampas, durante el anuncio de la campaña. AE

La campaña que repartirá felicitaciones navideñas entre las personas ingresadas en centros de mayores y de dependientes de Elda

'Por su sonrisa' permitirá llevar cartas, dibujos y mensajes de cariño que podrán ser depositados en los comercios colaboradores para su posterior entrega entre los residentes

M.H.

Elda

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:07

Comenta

La concejala de Educación de Elda, María Gisbert, y Belén Maestre, en representación de la Agrupación Local de Ampas, han anunciado la mañana de este jueves 4 de diciembre la puesta en marcha, un año más, de la campaña 'Por su sonrisa', una iniciativa que nació en los momentos más duros de la pandemia, cuando era imposible hacer cualquier tipo de visita a centros de mayores y de dependientes.

Maestre ha recordado que «el nombre de esta campaña navideña se centra en su objetivo: llevar sonrisas a los centros asistenciales y de mayores que no estarán en casa en estas fechas a través de postales navideñas. Esta iniciativa fue idea de Clara Guarinos junto a un grupo de mujeres voluntarias quienes en aquellos momentos tan duros no solamente enviaron postales navideñas cumpliendo todos los protocolos, sino que se enviaron también por correo electrónico a los centros que las imprimían y distribuían entre los usuarios además de realizar videoconferencias con las personas internas».

«Con esta campaña queremos hacer llegar mensajes de calidez, cariño y cercanía a las personas que estarán internas en los siguientes centros: Domusvi, La Molineta, Residencia Nuestra señora del Remedio, Residencia y Centro de Día El Catí y Asprodis», ha continuado la edil.

Buzones

En los centros educativos públicos de Elda se han dispuesto unos buzones para que el alumnado y sus familias puedan depositar sus felicitaciones. Como puntos de recogida para la población colaboran varios comercios de la ciudad que participan en el carnet de soci@s de las ampas de Elda. En los siguientes establecimientos se podrán encontrar unos bonitos sacos navideños para depositar las felicitaciones:

La Pyluquería (Calle Cervantes, 54, bajo); Tienda de ropa y complementos Pétalo (Calle Aurita González González 4); Salón de belleza Marya Nails (calle Manuel Maestre 31), Papelería JM (calle Doctor Gregorio Marañon 17), Peluquería Amparo Guil Valero (Calle Virgen de los Desamparados n, 25) y Kiosco Laura (Carrer Reis Católics nº 8, Petrer).

Por su parte, Gisbert ha agradecido a la Agrupación Local de Ampas por «una iniciativa tan bonita y entrañable y en la que para participar no hay edad mínima ni máxima. Por ese motivo queremos invitar y animar a toda la ciudadanía a que participe. Es importante personalizar la felicitación, para hacerla cercana y personal, contando como somos, nuestro nombre, edad, a qué nos dedicamos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acordonan una calle del centro por una grieta en uno de los edificios más emblemáticos de Alicante
  2. 2 El asesino de Oriana mandó un mensaje de texto a su cuñado antes de ahorcarse
  3. 3 El nuevo Consell de Pérez Llorca: once consellerias, tres vicepresidencias y Barrachina de portavoz
  4. 4 Alicante duplica las ayudas para bebés y alquiler joven: así cambian los Presupuestos
  5. 5 Alicante decreta luto oficial por el asesinato de Oriana
  6. 6 Alerta amarilla por viento en la provincia de Alicante
  7. 7 Casi 400 afectados por una estafa masiva de una clínica estética de Elche mediante la venta de falsos bonos de tratamientos
  8. 8 Sin abrigo, esquíes ni botas: así quería ascender un alicantino un pico de más de dos mil metros en La Rioja
  9. 9 La hoguera Alfonso el Sabio plantará nuevos racós y un mercadillo en estas calles del centro de Alicante
  10. 10 Monsalve apunta al once del Hércules tres meses después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La campaña que repartirá felicitaciones navideñas entre las personas ingresadas en centros de mayores y de dependientes de Elda

La campaña que repartirá felicitaciones navideñas entre las personas ingresadas en centros de mayores y de dependientes de Elda