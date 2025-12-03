Callosa d'en Sarrià aprueba un presupuesto para 2026 que crece un 3,7% El pleno da luz verde a unas cuentas de 9,75 millones con el apoyo de PP, Compromís y Valencia Unida y el rechazo del PSOE

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:31

Callosa d'en Sarrià celebró en la tarde de este martes el pleno extraordinario destinado a la aprobación de los Presupuestos Municipales de 2026, un documento que marcará la hoja de ruta del próximo ejercicio y que salió adelante con el respaldo del equipo de gobierno del Partido Popular junto a los grupos de Compromís y Valencia Unida. Los cuatro concejales del PSOE fueron los únicos que votaron en contra, rompiendo así la línea de amplio consenso que ha acompañado al resto de formaciones.

El presupuesto aprobado asciende a 9.758.939,81 euros, lo que supone un incremento aproximado del 3,7% respecto al ejercicio anterior, un aumento sustentado en la optimización de los recursos y en la eficacia administrativa que el gobierno local, encabezado por el alcalde Andrés Molina, ha convertido en eje vertebrador de su gestión. Además, las cuentas mantienen los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y control del gasto no financiero exigidos por la normativa estatal.

El alcalde, Andrés Molina, subrayó durante la sesión que el objetivo prioritario continúa siendo lograr que el Ayuntamiento funcione como una administración solvente, equilibrada y capaz de atender sus compromisos sin tensiones financieras. Explicó que la media de pago a proveedores se mantiene dentro de los márgenes recomendados, lo que a su juicio demuestra que el consistorio sigue una línea de trabajo ordenada y eficaz, capaz de impulsar inversiones sin comprometer la economía municipal. Molina insistió en que el presupuesto cumple con la regla de gasto definida por el Ministerio de Hacienda y que todos estos elementos permiten al municipio emprender actuaciones que repercuten directamente en el bienestar de los vecinos.

En la parte dedicada a la plantilla municipal, los gastos de personal continúan representando cerca del 41,9% del total del presupuesto, un porcentaje que se mantiene estable respecto a ejercicios anteriores y que el equipo de gobierno considera adecuado para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos.

Un año de inversiones al alza

El capítulo de inversiones para 2026 alcanza los 1.018.476,84 euros y está financiado íntegramente con recursos propios. Esta cifra supone un crecimiento superior al 33% en comparación con el periodo anterior, un incremento que permitirá abordar actuaciones relevantes en distintos puntos del municipio.

Entre ellas destacan intervenciones como la renovación de la emblemática Font dels Patos en la Plaça Quatre Carreteres o la instalación de una nueva tubería para la elevación de aguas en Margeve. El Ayuntamiento también ejecutará un plan de asfaltado de vías, parkings y terrenos municipales y destinará fondos a la instalación de toldos en la Plaça del Convent para mejorar la sombra en uno de los espacios más concurridos del casco urbano.

En el paraje natural de les Fonts del Algar está prevista la conclusión de la cubrición de la acequia de la carretera del Algar para hacerla pisable y aumentar la seguridad peatonal, además de la renovación de barandillas y la adquisición de nuevo material destinado al mantenimiento del entorno. La modernización de los TPVs de las taquillas, con el objetivo de agilizar la venta de entradas, completa las mejoras previstas para este enclave turístico.

Callosa d'en Sarrià reforzará la seguridad vial mediante la instalación de nuevas barandillas en distintos puntos del municipio, y la Policía Local adquirirá un radar móvil de velocidad después de constatar, tanto por los radares pedagógicos instalados como por quejas vecinales, que en algunas vías se alcanzan velocidades superiores a los 110 km/h.

En materia de patrimonio histórico, el Ayuntamiento destinará fondos a la conservación del Fort de Bèrnia, mientras que en el ámbito educativo se acometerán importantes mejoras en centros públicos como el CEIP Mirantbó y el CEIP Bernat de Sarrià, además de la incorporación de nuevos elementos destinados al desarrollo temprano en la Escuela Infantil.

El deporte contará también con actuaciones destacadas, entre ellas la instalación de un nuevo césped artificial en el campo de fútbol-4 del Parque del Llaurador y la renovación de espacios deportivos municipales, mientras que la piscina municipal estrenará un nuevo calentador para sus vestuarios. En el apartado cultural se renovará parte del mobiliario e infraestructura de uso público y se actualizará el material informático y electrónico para garantizar un mejor servicio en eventos y actividades.

La portavoz del Partido Socialista, Mari Carmen Mascaró, justificó su voto en contra al considerar los presupuestos «insuficientes en muchos aspectos» y criticó la falta de lo que calificó como «un proyecto sólido para Callosa». Aun así, reconoció avances en áreas como igualdad o limpieza viaria, aunque subrayó la necesidad de replantear el modelo turístico del municipio.

Por su parte, la portavoz de Compromís per Callosa d'en Sarrià, Marisa Sellés, celebró que numerosas propuestas de su grupo hayan sido incorporadas un año más y destacó especialmente las inversiones en los colegios públicos, recordando que hacía más de dos décadas que no se actuaba con esta magnitud.

Desde Valencia Unida, la portavoz adjunta Juana Mari Romera valoró positivamente que los presupuestos recojan proyectos que su formación venía reclamando, como el asfaltado de parkings o la renovación de la Fuente de los Patos. Consideró que se trata de actuaciones necesarias y expresó su satisfacción por haber apoyado un presupuesto que, en su opinión, contribuirá a mejorar el día a día del municipio.

El alcalde, Andrés Molina, lamentó la postura del PSOE y señaló que esperaba que este año el grupo socialista aportara propuestas concretas al igual que han hecho Compromís y Valencia Unida desde 2023. Afirmó que el Partido Popular sigue dispuesto a escuchar y sumar sugerencias de todos los grupos municipales y que el Presupuesto de 2026 es un ejemplo claro de esa voluntad de consenso.