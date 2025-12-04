Benidorm ampliará los aparcabicis inteligentes y ejecutará el Plan Asfalto El Consejo de Movilidad avala nuevas estaciones para bicicletas y detalla las actuaciones viarias y urbanas previstas para 2025

El Ayuntamiento de Benidorm aumentará en los próximos meses el número de aparcabicicletas inteligentes después de comprobar la excelente acogida que han tenido los doce que funcionan desde hace meses en distintos puntos de la ciudad. Durante la celebración del Consejo de Movilidad, el concejal del área, Francis Muñoz, avanzó que serán trece los nuevos recintos que se instalarán en el municipio, lo que permitirá atender la demanda creciente en todos los barrios.

Esta ampliación será posible gracias a una subvención de 543.459,24 euros destinada específicamente a la implantación de estos aparcabicis, que sitúan a Benidorm en la vanguardia de la movilidad sostenible urbana. Muñoz destacó que los usuarios han respondido de manera masiva a la puesta en marcha de estos espacios seguros y automatizados, lo que ha motivado que la red pase a contar con veinticinco unidades en total.

El concejal explicó también que su departamento ha detectado ciertos usos indebidos por parte de algunos usuarios que dejan sus bicicletas o patinetes más tiempo del habitual, dificultando así la rotación que persigue este sistema inteligente de estacionamiento.

Por ello, señaló que cuando se detecten estas conductas, la propia aplicación permitirá enviar un aviso al propietario para que retire su vehículo, asegurando que el servicio funcione con la máxima eficiencia. Muñoz insistió en que el objetivo prioritario es fomentar la movilidad sostenible garantizando que todos los ciclistas puedan disponer de estos recintos de manera ágil y ordenada.

Además de tratar la ampliación de los sistemas de aparcamiento para bicicletas, el Consejo de Movilidad abordó los detalles del Plan Asfalto 2025, cuya intervención principal se centrará en la avenida de l'Aigüera. En este punto, el consistorio ha detectado un deterioro significativo del pavimento, agravado por el paso intensivo de autobuses, así como problemas generados por la estrechez de la calzada y el mal estacionamiento de vehículos a ambos lados de la vía. Esta situación compromete en ocasiones el paso del transporte público y obliga a actuar con urgencia para recuperar la funcionalidad de una de las arterias principales de la ciudad.

Para resolver esta problemática, el concejal de Movilidad anunció que se eliminarán las plazas de aparcamiento del margen derecho en el tramo comprendido entre las calles San Marcos y Orxeta, lo que permitirá ensanchar la calzada y garantizar un tránsito seguro de autobuses. Al mismo tiempo, se incorporará un carril bici en sentido ascendente desde el inicio de la avenida, generando un espacio más seguro para los ciclistas sin comprometer la fluidez del tráfico. Muñoz explicó que únicamente se suprimirán alrededor de una veintena de plazas de estacionamiento en línea, una cifra que será compensada con nuevas zonas habilitadas en calles próximas.

El Plan Asfalto contemplará también intervenciones en las calles Ramón y Cajal y en la avenida Zamora, donde aumentará la zona verde para residentes y se creará una nueva bolsa de zona azul en el entorno del nuevo centro de salud para favorecer la rotación. Las actuaciones se extenderán asimismo a vías en las que se ha constatado un desgaste evidente del pavimento, incluido un posible acondicionamiento de la rotonda de la Cruz Roja. La licitación ya está en marcha y las empresas interesadas han presentado sus ofertas, que se darán a conocer de inmediato.

Otro de los asuntos abordados en la sesión fue el estudio elaborado por la Universidad de Valencia sobre el denominado efecto isla de calor, actualmente en período de exposición pública tras su aprobación inicial. El informe concluye que las zonas con mayores índices de temperatura se concentran en el casco antiguo, la Colonia Madrid y el entorno del Tossal, áreas donde la falta de zonas verdes limita la capacidad de refresco urbano. Sin embargo, uno de los elementos más relevantes del estudio es la constatación de que el modelo urbanístico de Benidorm basado en torres altas rodeadas de amplias zonas verdes contribuye a disipar ese efecto térmico, reforzando la coherencia del diseño urbano con la sostenibilidad.

El documento recoge propuestas que van desde huertos urbanos y sistemas de drenaje sostenible hasta zonas de prioridad peatonal, refugios climáticos, fuentes públicas, estructuras de sombra y mapas de desplazamiento confortable. Estas líneas de actuación encajan directamente con el Plan Estratégico de Renaturalización presentado también en la sesión, cuyo objetivo principal es combatir los efectos del cambio climático mediante la expansión del verde urbano, el incremento de la sombra en las calles y la mejora de la permeabilidad de los pavimentos. Muñoz defendió que estas iniciativas se integran en el Plan de Adaptación al Cambio Climático que Benidorm desarrolla desde hace años.

Durante la reunión se expusieron también los detalles del futuro aparcamiento subterráneo de Jaime I, cuya ejecución comenzará en cuanto la empresa adjudicataria presente el proyecto definitivo adaptado a la normativa vigente. El nuevo parking contará con alrededor de cuatrocientas plazas y conservará íntegramente el arbolado en superficie, garantizando tanto la ampliación de capacidad como el mantenimiento de las zonas verdes existentes, un aspecto prioritario para el Ayuntamiento.

Asimismo, se anunció la instalación de veintinueve nuevos parquímetros para las zonas naranja y verde, dispositivos financiados con fondos europeos y que llegan para mejorar el funcionamiento del estacionamiento regulado. Muñoz quiso dejar claro que la colocación de estos equipos no implica cambios en las condiciones de uso ni un incremento de la zona azul, recordando que los residentes seguirán estacionando gratis en estas áreas, como hasta ahora. El concejal subrayó que el objetivo es modernizar el sistema y hacerlo más cómodo y eficiente tanto para usuarios como para visitantes.

