Una de las modelos en el desfile que tendrá lugar en los jardines del Marq. TA

El barrio de Carolinas de Alicante se pone de moda

Este domingo se celebra el evento solidario 'Carolinas Fashion Day' organizado por los comerciantes a favor de Alinur

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 21 de octubre 2025, 15:12

Comenta

Modelos por un día, que recorrerán la pasarela portando los mejores vestidos delante de sus vecinos y familiares. Más de un centenar de personas participarán este domingo 26 de octubre en el 'Carolinas Fashion Day', un desfile benéfico que se celebrará a las 19 horas en los jardines del Marq. en el que participan más de un centenar de personas del barrio, a las 19 horas, en los jardines del MARQ.

La fiesta solidaria llena de compromiso está organizada por los comerciantes y el Ayuntamiento de Alicante en beneficio de Alinur, el centro de educación y formación para personas con diversidad funcional. Las entradas, a cinco euros, se pueden adquirir en los comercios de Carolinas, en el Marq el mismo sábado, además se puede colaborar a través de una Fila0: ES22 0081 1341 1000 0110 5419.

Esta gala estará conducida por el showman Miguel Noguera, y contará con varios espectáculos, y una gran pasarela de moda solidaria organizada en colaboración de los comercios, servicios de peluquería y estilismo de la zona de Carolinas. Desde Alinur han agradecido «a todos los que se han volcado en poder organizar este día tan especial para nosotros, animamos a participar y venir a disfrutar del Fashion Day este próximo domingo».

En el desfile participarán diferentes comercios de moda y complementos, así como peluquerías. Entre los establecimientos que se han sumado en esta edición destacan: Modas Oscar, Modas Shankara, Modas Karay, Granate Moda, L'Altelier de Clara, Peluquería Ouil, Peluqueria Aida, Joyeria Pio XII, Optica Pinoso, Perfumeria David,s y Peluquer@s asociados de Alicante. El 'Carolina Fashion Day' está organizado por la Asociación de Comerciantes de Carolinas, de vecinos el Eco del Pla, y cuenta con la subvención que la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alicante otorga a asociaciones y entidades.

La edil Lidia López ha invitado «a participar en esta quinta edición que va a ser un evento para seguir dinamizando el comercio de barrio y de Carolinas por una causa solidaria, desde aquí agradezco la implicación de todos los comerciantes a favor de Alinur que también formará parte con sus niños de esta gala solidaria de moda, cultural y comercio local, y está subvencionada por el Ayuntamiento».

Para el Ayuntamiento, «es una gran satisfacción respaldar este evento del que nos sentimos muy orgullosos con el que los comerciantes se vuelcan y son un ejemplo en cada edición logrando a su vez hacer barrio, fomentar el comercio local y participar en una acción solidaria muy necesaria, animo a todos a colaborar», ha señalado la concejal.

