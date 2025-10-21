El barrio de Carolinas de Alicante se pone de moda Este domingo se celebra el evento solidario 'Carolinas Fashion Day' organizado por los comerciantes a favor de Alinur

Una de las modelos en el desfile que tendrá lugar en los jardines del Marq.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 21 de octubre 2025, 15:12 Comenta Compartir

Modelos por un día, que recorrerán la pasarela portando los mejores vestidos delante de sus vecinos y familiares. Más de un centenar de personas participarán este domingo 26 de octubre en el 'Carolinas Fashion Day', un desfile benéfico que se celebrará a las 19 horas en los jardines del Marq. en el que participan más de un centenar de personas del barrio, a las 19 horas, en los jardines del MARQ.

La fiesta solidaria llena de compromiso está organizada por los comerciantes y el Ayuntamiento de Alicante en beneficio de Alinur, el centro de educación y formación para personas con diversidad funcional. Las entradas, a cinco euros, se pueden adquirir en los comercios de Carolinas, en el Marq el mismo sábado, además se puede colaborar a través de una Fila0: ES22 0081 1341 1000 0110 5419.

Ampliar

Esta gala estará conducida por el showman Miguel Noguera, y contará con varios espectáculos, y una gran pasarela de moda solidaria organizada en colaboración de los comercios, servicios de peluquería y estilismo de la zona de Carolinas. Desde Alinur han agradecido «a todos los que se han volcado en poder organizar este día tan especial para nosotros, animamos a participar y venir a disfrutar del Fashion Day este próximo domingo».

En el desfile participarán diferentes comercios de moda y complementos, así como peluquerías. Entre los establecimientos que se han sumado en esta edición destacan: Modas Oscar, Modas Shankara, Modas Karay, Granate Moda, L'Altelier de Clara, Peluquería Ouil, Peluqueria Aida, Joyeria Pio XII, Optica Pinoso, Perfumeria David,s y Peluquer@s asociados de Alicante. El 'Carolina Fashion Day' está organizado por la Asociación de Comerciantes de Carolinas, de vecinos el Eco del Pla, y cuenta con la subvención que la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alicante otorga a asociaciones y entidades.

La edil Lidia López ha invitado «a participar en esta quinta edición que va a ser un evento para seguir dinamizando el comercio de barrio y de Carolinas por una causa solidaria, desde aquí agradezco la implicación de todos los comerciantes a favor de Alinur que también formará parte con sus niños de esta gala solidaria de moda, cultural y comercio local, y está subvencionada por el Ayuntamiento».

Para el Ayuntamiento, «es una gran satisfacción respaldar este evento del que nos sentimos muy orgullosos con el que los comerciantes se vuelcan y son un ejemplo en cada edición logrando a su vez hacer barrio, fomentar el comercio local y participar en una acción solidaria muy necesaria, animo a todos a colaborar», ha señalado la concejal.