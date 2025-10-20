España propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora en 2026 El presidente del Gobierno asegura que el sistema actual «apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente»

El Gobierno quiere acabar con el cambio de hora. Una propuesta que va a llevar este lunes ante la Unión Europea, según ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a través de sus redes sociales. En un mensaje, acompañado de un vídeo en el que ha asegurado que «cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido» y ha argumentado que el sistema actual «apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente».

El jefe del Ejecutivo ha recordado que esta semana se pasará del horario de verano al de invierno, y ha asegurado que, «francamente», no le ve el sentido a retrasar y adelantar las agujas del reloj. «En todas las encuestas a las que se les pregunta, a los españoles y a los europeos, de manera mayoritaria están en contra de cambiar el horario.

Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético, y lo que sí nos dice la ciencia es que trastocan los ritmos biológicos dos veces al año«, ha explicado.

Por ese motivo, Sánchez ha anunciado que este lunes el Gobierno de España propondrá en el Consejo Europeo que se haga valer una votación del Parlamento Europeo de hace seis años en la que se optó por acabar con el cambio horario para que se deje esa práctica en 2026, y que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente en el Consejo de Energía.

«Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación», ha concluido el presidente en su mensaje.

