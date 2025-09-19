El joven compositor que convierte la nostalgia de Alicante en un poema sinfónico Las Hogueras, los Moros y Cristianos y el himno de la ciudad inspiran la nueva obra musical de Mario Nicolás Quinto Mora

Adrián Mazón Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025

Ha vivido desde pequeño en el barrio de San Blas. Desde su balcón se ha deleitado al son de los pasodobles festeros, ya sean de las Hogueras de Alicante o de los Moros y Cristianos. Estas fiestas han dejado un gran legado en sus oídos que, tras años en Madrid, ha sabido bien poner en valor.

Esta es solo una pequeña parte de la historia de Mario Nicolás Quinto Mora, un joven alicantino que desde bien pequeño soñaba con tocar el piano. Sin embargo, durante sus años de carrera en el conservatorio se ha formado con una alternativa: el clavecín. Lo que, en un principio, parecía un plan secundario, ha acabado convertido en un auténtico flechazo.

Ampliar El compositor alicantino Mario Nicolás Quinto Mora en el clavecín. TA

La relación con su instrumento «fue un amor a primera vista», reconoce durante una conversación con TodoAlicante, señalando que el clavecín -«barroco, con sonido metálico y complejo»-, le ha abierto la puerta a su verdadera pasión, la composición.

Desde los 14 años, Mario Nicolás escribe música con la convicción de quien ya sabe a qué quiere dedicar su vida. Tras una década de formación en Alicante, dio el salto al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde estudia bajo la dirección de José María Sánchez-Verdú, a pocos pasos del Museo Reina Sofía.

Allí, entre clases y estrenos, ha dado forma a una obra muy especial: 'Alacant'. Es un poema sinfónico inspirado en su tierra natal y sus himnos, el de les Fogueres de Sant Joan y el propio de Alicante, ese que canta «som fills del poble», con alguna referencia a los Moros y Cristianos.

Una obra nacida de la nostalgia

«Al vivir en Madrid, empecé a echar mucho de menos Alicante», confiesa. Esa distancia ha sido el motor creativo que le ha llevado a imaginar una pieza de seis minutos de duración donde se entrelazan recuerdos, tradiciones y guiños musicales.

Lejos de los lenguajes vanguardistas, Mario Nicolás apuesta por un estilo tonal, con melodías reconocibles y ritmos marcados. En el caso de la primera parte de la obra, dedicada a les Fogueres, «he unido pasado y presente, desde el origen pagano del fuego hasta la fiesta actual, con sus críticas, humor y artesanía», explica.

Además, la segunda parte de este poema sinfónico cuenta con referencias al jazz, al primitivismo rítmico y hasta guiños a la actualidad, incluso con alguna que otra melodía británica. «Es un homenaje a la ciudad, en el que destacan las partes más bellas de vivir en Alicante».

De Madrid con vistas a 'la terreta'

La obra está pensada para interpretar con una banda sinfónica, un formato popular y muy arraigado en la Comunitat Valenciana. Mario Nicolás sueña con que sea estrenada en Alicante, por alguna agrupación local. «Sería un honor llevar esta música a mi tierra, es mi manera de devolverle todo lo que me ha dado».

De momento, solo existe una maqueta, que verá la luz este domingo 21 de septiembre en el el Teatro Monumental de Madrid. El joven compositor asegura que el directo transformará la obra. «Lo que uno escribe en la partitura y lo que luego suena en vivo son mundos distintos, la sensación es indescriptible», algo que conoce de primera manos, pues ya ha ofrecido dos estrenos de otras obras -'Recuerdos de la Majá' y 'De Mundaka a Llevant'- en los municipios de Dolores y Benidorm.

Ampliar Mario Nicolás con el grupo de saxofones Sigma Project durante el estreno de 'Recuerdos de la Majá' en Dolores. TA

Es al escucharlas en riguroso directo, durante los estrenos absolutos, cuando los nervios se transforman en «gozo y felicidad al hacer disfrutar a toda la gente con ella». Entre los comentarios que ha recibido, destaca esos de «he escuchado nuevas ideas musicales y nuevas formas de sentir», palabras que le llenan de un merecido orgullo.

Es ahora, a punto de finalizar sus estudios de composición, cuando Mario Nicolás se prepara para dar el salto al mundo profesional. Mientras tanto, sigue trabajando en dar visibilidad a sus obras, convencido de que la música también puede ser una forma de «identidad, cultura y memoria».