Del castillo de Monte La Reina al de Santa Bárbara: los vinos de Toro a la batalla en Alicante

Castillo de las bodegas Monte La Reina, en Toro.

Desde un castillo neogótico en las tierras de Zamora hasta los pies del Mediterráneo, los vinos de la D.O. Toro alzan la copa en Alicante. La artífice del movimiento es Carolina Inaraja, una bodeguera que no entiende de moldes ni fronteras.

Su bodega, Monte la Reina, ha desembarcado en la provincia con un mensaje claro: «el Toro también sabe ser elegante, fresco y vibrante».

Carolina Inaraja, primera generación de su familia al frente del proyecto, lleva años exportando a 42 países. Pero ahora, tras la pandemia, ha decidido mirar sureste de la península.

¿El primer objetivo? Conquistar las copas de Alicante con una selección de vinos que «rompen las reglas y elevan el estándar». Así empieza la batalla.

El ejército vinícola que lidera la ofensiva

'Salvaje' -así lo ha bautizado-, blanco y cien por cien chardonnay, es un ejemplo de que «en Toro no todo es tinta», reconoce Carolina. Este vino nació en una «época dura» y lleva impreso el símbolo del salmón que «nada contracorriente».

En tierra de tintos, esta mujer decidió plantar este tipo de uva para obtener un resultado que «no se arruga ante los verdejos». Cuenta con paso por barrica y una acidez que baila con cada bocado. Es el vino que dice «yo también puedo».

También está 'Jade', el crianza rebelde. Carolina Inaraja quiso salirse del tostado clásico y apostó por barricas con piedras volcánicas «incandescentes». Sin fuego ni humo, solo calor mineral. Así nace un tinto elegante, equilibrado y con personalidad propia. Un crianza sin cliché, un Toro que «no necesita gritar para hacerse notar».

Y en la retaguardia, 'Cuvée Privée', un tinto de vendimia tardía que muchos confunden con un Amarone o incluso un Oporto. Con un sutil toque dulce y crianza larga, es el vino que «enamora» a quien dice que un D.O. Toro es demasiado potente.

«Es el Toro que no parece Toro», resume Inaraja. Y funciona, ya que ha sido premiado como el mejor crianza de España en cata a ciegas.

A la conquista del sureste

La llegada de Monte La Reina a Alicante ha sido «coincidencia, pero también destino«. Ya trabajaban con la distribuidora Tabarca en otra bodega y la oportunidad apareció. Desde febrero, sus vinos se catan en 'la terreta'. «Pretendo conquistar Alicante y lo que haga falta», avanza Carolina Inaraja.

Y es que las bodegas Monte la Reina no solo llevan vino, también saben a historia, innovación y mucho carácter. Se ubican en una finca con castillo propio convertido en hotel boutique y 300 hectáreas de viñedo, donde la tradición se cruza con la osadía.

Empezaron vendiendo uva y ahora lideran una revolución tranquila en la D.O. Toro. Alicante ya ha empezado a brindar por ello.

