Gripe aviar en España: cómo se contagia, casos detectados y zonas de riesgo

Dos días después de prohibir la cría de aves de corral al aire libre en casi 1.200 municipios de España, el Ministerio de Agricultura ha dado un paso más al elevar las restricciones a todo el país por la expansión del virus de la gripe aviar. Estas son algunas preguntas y respuestas sobre esta enfermedad:

¿Qué es la gripe aviar?

Es una vieja conocida de los veterinarios. El actual brote, que está ya muy extendido por todo el planeta, se detectó en 2021 y fue identificado con la variante 2.3.4.4b del subtipo H5N1, un altamente contagioso y ya conocido desde 1996. Desde entonces, este virus se ha extendido por todos los confines del planeta hasta los lugares más remotos, como la Antártida. Según los datos mundiales, esta variante ha infectado a más de 350 especies de aves y más de 50 especies de mamíferos marinos y terrestres, incluidos algunos contagios a humanos. Uno de los focos más importantes fueron las granjas de vacas lecheras de Estados Unidos, donde en 2024 se extendió por 16 estados.

¿Qué síntomas tiene en aves?

La gripe aviar afecta a las aves con síntomas como fiebre, falta de apetito, problemas respiratorios (estornudos, secreción nasal) y diarrea.

Síntomas de la influenza aviar en aves Hinchazón de la cabeza y el cuello Plumas erizadas Fiebre alta Problemas respiratorios (estornudos, secreción nasal) Falta de apetito Sangrado de patas, cresta y barbillas Diarrea Letargo y dificultad para caminar Periodo de incubación En aves, hasta 21 días En humanos, de 2 a 10 días Fuente: Ministerio de Sanidad

Algunas cepas altamente patógenas pueden causar la muerte súbita y una alta mortalidad, hasta el 100% en algunas aves domésticas.

¿La gripe aviar se contagia a los humanos?

Las infecciones por gripe aviar en humanos son raras, pero posibles. A través del contacto directo o por superficies contaminadas.

Cómo las aves de corral infectadas podrían propagar la influenza aviar a las personas Estas infecciones son raras en los seres humanos, pero posibles Contacto directo Virus de la influenza aviar Al tocar los virus y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca Superficies contaminadas Hasta las aves que se ven sanas pueden propagar la influenza aviar Virus de la influenza aviar en el aire (en gotitas o polvo) Al aletear las alas Al escarbar Al sacudir la cabeza Los virus entran en el cuerpo a través de los ojos, la nariz o la boca GRÁFICO: L.A. Fuente: CDC

Desde su descubrimiento en 1996 en China, se han notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 1.000 casos de gripe aviar H5N1 en humanos en 23 países, la mayoría en el continente asiático y Estados Unidos.

Las infecciones se controlaron en 1997 y reaparecieron en 2003, propagándose ampliamente en aves por toda Asia y, posteriormente, en África, Europa y Oriente Medio. Desde entonces y hasta septiembre de este año, 25 países han detectado 991 casos y 476 muertes. La mitad en ambos casos, se dieron entre 2003 y 2009.

Con ello, el riesgo de contagio de gripe aviar de aves a humanos es «muy bajo» e «infrecuente», según la Sociedad Española de Epidemiología.

¿Hay casos de gripe aviar en humanos en España?

En España nunca se ha detectado un caso de gripe aviar. En otoño de 2022, dos trabajadores de una granja avícola de Guadalajara dieron positivo, pero un análisis posterior desveló que «no se produjeron infecciones reales, sino que ambos estuvieron en contacto con material genético del virus que se encontraba en el ambiente».

¿Cuántas aves se han contagiado en España?

Este año, hasta el 5 de noviembre, se han detectado casos de gripe aviar en 63 zonas, la mayoría en aves salvajes ( un 94%). Son datos extraídos del Sistema de Información de Enfermedades Animales europeo (ADIS por sus siglas en inglés), que es una plataforma diseñada para recopilar, gestionar y analizar datos sobre enfermedades animales.

«Queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre». Así reza el apartado C de la Orden APA/2442/2006, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación activó el lunes y que modificó un día después para adaptar las zonas a la situación actual y a la nueva información sobre la existencia de concentraciones de aves silvestres y sus rutas migratorias. Sobre todo en un momento en el que se ha producido un aumento en el número de casos detectados, tanto en aves silvestres como en aves de corral, lo que indica, explica el Ministerio en el último informe sobre el estado de la enfermedad, «una tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento de riesgo para España».

La crisis del virus H5N1, que azota al Viejo Continente y anteriormente causó estragos en las granjas estadounidenses, amenaza ahora al sector primario español tras más de dos años y medio sin presencia del patógeno. Destaca el Ministerio que desde el 1 de julio y hasta el 5 de noviembre –en lo que llevamos de temporada– han sido comunicados a través de ADIS 139 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas.

De hecho, en las últimas tres semanas el volumen de casos ha pasado de 10 a superar los 300 en toda Europa.

¿Se puede vacunar a las aves?

Es una de las medidas que se han tomado en otros países y en otros momentos de la crisis sanitaria. Francia vacunó a más de un millar de aves, pero en España el comité de expertos lo descarta porque se enmascara el virus y no se evita la transmisión. Además, algunos países compradores de carne avícola rechazan esta medida.

¿Hay zonas de mayor riesgo?

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las granjas de pavo son las más afectadas por este tipo de virus, aunque afectan a todas y, sobre todo, las que están más cerca a los humedales cercanos a los grandes corredores migratorios y áreas costeras, sobre todo donde confluyen aves silvestres y explotaciones avícolas.

De este modo, la medida afecta especialmente a Cataluña, Castilla y León y Andalucía, donde en los últimos meses se han detectado más focos de la denominada Influenza Aviar de Alta Patogeneicidad. Siguen Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura.

¿Cuál es el impacto económico?

Los brotes se están extendiendo por Europa, aunque a un ritmo más lento que en Estados Unidos, pero ya dejan su huella en las explotaciones avícolas y en el mercado. Los huevos son el alimento que más se ha encarecido en el último año (un 31% de media), según datos de Facua. El Instituto Nacional de Estadística (INE), a la espera de actualizar los datos correspondientes a octubre -que se publicarán este viernes-, sitúa el aumento en torno al 15,9%.

Desde el Gobierno, el titular de Agricultura pidió a los productores y distribuidores no «especular con el precio y la situación». «Esta situación incidirá de forma muy puntual», aclaró.

El sector atribuye esta subida -un euro de incremento medio en apenas una semana- a las medidas de control implementadas a principios de año, al aumento de las exportaciones y al temor a una posible escasez del producto. No obstante, los principales productores avícolas del país descartan que exista riesgo de desabastecimiento.

¿Cuáles son las medidas aprobadas?

Se prohíbe criar patos y gansos junto con otras especies de aves de corral.

No se puede suministrar agua a las aves de corral desde depósitos accesibles a aves silvestres, salvo que el agua haya sido tratada para inactivar posibles virus de influenza aviar.

Los depósitos de agua exteriores necesarios por bienestar animal deben estar protegidos contra aves acuáticas silvestres.

Se prohíbe la presencia de aves de corral u otras aves cautivas en centros de concentración de animales, como ferias ganaderas, muestras, exhibiciones, celebraciones culturales o cualquier otro tipo de concentración.

Cuando no sea posible confinar a las aves, la autoridad competente podrá autorizar su mantenimiento al aire libre, siempre que se utilicen telas pajareras u otros dispositivos que impidan la entrada de aves silvestres.

En esas circunstancias, las aves deben alimentarse y abrevarse en el interior o en un refugio que evite el acceso de aves silvestres y su contacto con agua o comida destinada a las aves de corral.

Las comunidades autónomas pueden establecer excepciones a estas medidas.

¿Hasta cuándo durarán las restricciones?

El Gobierno no quiere poner fecha exacta. «Estamos haciendo un estudio constante de revisión», señalan fuentes gubernamentales. Desde el sector apuntan a este periódico que la migración de las aves llega a su fin a mediados del mes de diciembre, pero eso no implica que los brotes hayan acabado.

¿Hay ayudas para los ganaderos?

Desde el sector reclaman ayudas al impacto económico que puede tener una explotación con la expansión del virus en sus instalaciones. «Puede ser la ruina», señala COAG a este periódico. Algunas granjas pueden tardar entre medio año y doce meses en volver a la normalidad. Desde el Ejecutivo español tranquilizan: «Hay ayudas comunitarias». Explican que cuando finalizan las medidas de limpieza en la explotación hay un trámite paralelo que permite que lleguen los euros necesarios para volver a retomar la actividad.

