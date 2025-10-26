Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

LaLiga EA Sports Jornada 10 D26/10 · Árbitro: César Soto Grado

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

16:15h.

1

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

  • Kylian Mbappé (21')

Min. 36

RMA

BAR

Gol! Min 21'

Gol de Kylian Mbappé

Tarjeta amarilla Min 22'

Valverde ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 10

Directo | Mbappé adelanta al Real Madrid en el clásico

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 26 de octubre 2025, 15:28

Icono36'

Falta de Ferran Torres (Barcelona).

Icono36'

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono35'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Wojciech Szczesny.

Icono35'

Remate parado rozando la escuadra izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono34'

Remate parado. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono32'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marcus Rashford.

Icono32'

Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.

Icono31'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Eric García.

Icono30'

Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono30'

Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).

Icono30'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Wojciech Szczesny.

Icono30'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.

Icono29'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Wojciech Szczesny.

Icono29'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Federico Valverde.

Icono29'

Falta de Eric García (Barcelona).

Icono29'

Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono26'

Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.

Icono25'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pau Cubarsí.

Icono25'

Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono23'

Federico Valverde (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono23'

Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono23'

Falta de Federico Valverde (Real Madrid).

Icono22'

¡Gooooool! Real Madrid 1, Barcelona 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono21'

Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Lamine Yamal (Barcelona).

Icono20'

Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Remate fallado por Pau Cubarsí (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono16'

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono16'

Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

14'

Revisión del VAR: Real Madrid Gol (Kylian Mbappé).

12'

GOL ANULADO POR EL VAR: Kylian Mbappé (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.

Icono12'

Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.

Icono9'

Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono7'

Fuera de juego, Barcelona. Eric García intentó un pase en profundidad pero Alejandro Balde estaba en posición de fuera de juego.

Icono5'

Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono5'

Falta de Pedri (Barcelona).

Icono5'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

4'

Revisión del VAR: Real Madrid Penalti.

2'

Penalti cometido por Lamine Yamal (Barcelona) tras una falta dentro del área.

Icono2'

Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).

2'

Penalti a favor del Real Madrid. Vinícius Júnior sufrió falta en el área.

Icono1'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Éder Militão.

Icono1'

Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-1-4-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Eric García

defensa

Alejandro Balde

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Estadísticas

33%

BAR

RMA

67%

BAR

BAR

1 Goles 0
4 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 4
4 Faltas cometidas 4

