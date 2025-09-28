Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

LaLiga EA Sports Jornada 7 D28/09 · Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

18:30h.

1

-

1

Real Sociedad

Escudo Real Sociedad de Fútbol

  • Koundé (42')

Min. 48

  • Odriozola (30')

BAR

RSO

Gol! Min 42'

Gol de Koundé

Gol! Min 30'

Gol de Odriozola

Tarjeta amarilla Min 16'

Zubeldia ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 7

Koundé empata el partido para el Barça antes del descanso

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:16

Icono45'+3'

Final primera parte, Barcelona 1, Real Sociedad 1.

Icono45'+2'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Álex Remiro.

Icono45'+2'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Dro Fernández.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono43'

¡Gooooool! Barcelona 1, Real Sociedad 1. Jules Koundé (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca tras un saque de esquina.

Icono43'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Álvaro Odriozola.

Icono42'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Álex Remiro.

Icono42'

Remate parado por bajo a la izquierda. Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.

Icono39'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Igor Zubeldia.

Icono39'

Remate rechazado de Pedri (Barcelona) remate con la derecha desde muy cerca.

Icono37'

Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono36'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Aihen Muñoz.

Icono34'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono34'

Falta de Ander Barrenetxea (Real Sociedad).

Icono31'

¡Gooooool! Barcelona 0, Real Sociedad 1. Álvaro Odriozola (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono30'

Fuera de juego, Barcelona. Roony Bardghji intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.

Icono26'

Fuera de juego, Barcelona. Marcus Rashford intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.

Icono24'

Remate parado. Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono22'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ronald Araujo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Andreas Christensen.

Icono21'

Remate rechazado de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ander Barrenetxea.

Icono17'

Igor Zubeldia (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono17'

Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono17'

Falta de Igor Zubeldia (Real Sociedad).

Icono15'

Fuera de juego, Real Sociedad. Álvaro Odriozola intentó un pase en profundidad pero Gonçalo Guedes estaba en posición de fuera de juego.

15'

Se reanuda el partido.

14'

El juego está detenido debido a una lesión Pablo Marín (Real Sociedad).

Icono11'

Remate rechazado de Andreas Christensen (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pedri con un centro al área.

Icono10'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Álex Remiro.

Icono10'

Remate parado. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono10'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Duje Caleta-Car.

Icono9'

Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Gonçalo Guedes con un centro al área tras botar una falta.

Icono8'

Falta de Gerard Martín (Barcelona).

Icono8'

Pablo Marín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono6'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Gonçalo Guedes.

Icono5'

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).

Icono3'

Dro Fernández (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono3'

Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Andreas Christensen

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Roony Bardghji

delantero

Robert Lewandowski

delantero

Marcus Rashford

delantero

Sergio Francisco

4-3-3

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Duje Caleta-Car

defensa

Sergio Gómez

delantero

Carlos Soler

centrocampista

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Brais Méndez

centrocampista

Takefusa Kubo

delantero

Mikel Oyarzabal

delantero

Ander Barrenetxea

delantero

Estadísticas

86,4%

RSO

BAR

13,6%

RSO

RSO

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

