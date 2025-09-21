Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

LaLiga EA Sports Jornada 5 D21/09 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

21:00h.

3

-

0

Getafe

Escudo Getafe Club de Fútbol

  • F. Torres (14')

  • F. Torres (33')

  • Dani Olmo (61')

Finalizado

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

GET

Gol! Min 14'

Gol de F. Torres

Gol! Min 33'

Gol de F. Torres

Gol! Min 61'

Gol de Dani Olmo

Tarjeta amarilla Min 31'

Raphinha ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 53'

Christensen ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 2'

Mario Martín ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 42'

Adrián Liso ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 43'

Djené ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 57'

Abdel Abqar ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 5

Así hemos narrado el triunfo del Barça ante el Getafe

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:40

Icono

Final del partido, Barcelona 3, Getafe 0.

Icono90'+4'

Final segunda parte, Barcelona 3, Getafe 0.

Icono90'+4'

Corner,Getafe. Corner cometido por Eric García.

Icono90'+3'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.

Icono90'+2'

Remate parado. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

90'+1'

El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.

Icono89'

Fuera de juego, Barcelona. Marc Casadó intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.

Icono89'

Remate fallado por Marc Casadó (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.

Icono88'

Remate parado. Davinchi (Getafe) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono86'

Abdel Abqar (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono86'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono85'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Kiko Femenía.

Icono84'

Cambio en Barcelona, entra al campo Ronald Araujo sustituyendo a Gerard Martín.

Icono83'

Roony Bardghji (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono83'

Falta de Davinchi (Getafe).

Icono80'

Cambio en Getafe, entra al campo Alex Sancris sustituyendo a Adrián Liso.

Icono76'

Falta de Dani Olmo (Barcelona).

Icono76'

Luis Milla (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono76'

Cambio en Barcelona, entra al campo Roony Bardghji sustituyendo a Pedri.

Icono72'

Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha escorado desde la izquierda.

Icono70'

Cambio en Getafe, entra al campo Coba da Costa sustituyendo a Mauro Arambarri.

Icono70'

Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono69'

Falta de Davinchi (Getafe).

Icono69'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono68'

Remate parado. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Icono62'

¡Gooooool! Barcelona 3, Getafe 0. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono60'

Cambio en Barcelona, entra al campo Marc Casadó sustituyendo a Frenkie de Jong.

Icono60'

Cambio en Barcelona, entra al campo Fermín López sustituyendo a Ferran Torres.

Icono60'

Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.

Icono58'

Abdel Abqar (Getafe) ha visto tarjeta amarilla.

Icono58'

Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono58'

Falta de Abdel Abqar (Getafe).

Icono56'

Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono56'

Falta de Javi Muñoz (Getafe).

Icono54'

Andreas Christensen (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono54'

Falta de Andreas Christensen (Barcelona).

Icono54'

Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono53'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono53'

Falta de Javi Muñoz (Getafe).

Icono52'

Fuera de juego, Barcelona. Gerard Martín intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.

Icono51'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Domingos Duarte (Getafe) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Luis Milla con un centro al área.

Icono50'

Corner,Getafe. Corner cometido por Frenkie de Jong.

Icono49'

Fuera de juego, Barcelona. Pedri intentó un pase en profundidad pero Marcus Rashford estaba en posición de fuera de juego.

Icono48'

Remate fallado por Javi Muñoz (Getafe) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.

Icono48'

Falta de Davinchi (Getafe).

Icono48'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono46'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono46'

Abu Kamara (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono

Empieza segunda parte Barcelona 2, Getafe 0.

Icono45'

Cambio en Getafe, entra al campo Javi Muñoz sustituyendo a Mario Martín.

Icono45'

Cambio en Getafe, entra al campo Davinchi sustituyendo a Djené Dakonam.

Icono45'+4'

Final primera parte, Barcelona 2, Getafe 0.

Icono45'

Cambio en Getafe, entra al campo Abu Kamara sustituyendo a Borja Mayoral.

Icono45'

Cambio en Barcelona, entra al campo Marcus Rashford sustituyendo a Raphinha.

Icono45'+2'

Falta de Eric García (Barcelona).

Icono45'+2'

Borja Mayoral (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Djené Dakonam (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono44'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono44'

Falta de Djené Dakonam (Getafe).

43'

Ferran Torres (Barcelona) remata poste, remate con la derecha desde el centro del área.

Icono42'

Adrián Liso (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono42'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono42'

Falta de Adrián Liso (Getafe).

Icono41'

Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Gerard Martín.

Icono41'

Remate parado por bajo a la izquierda. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.

37'

Se reanuda el partido.

36'

El juego está detenido debido a una lesión Andreas Christensen (Barcelona).

Icono36'

Andreas Christensen (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Falta de Mario Martín (Getafe).

Icono34'

¡Gooooool! Barcelona 2, Getafe 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área tras un contraataque.

Icono33'

Corner,Getafe. Corner cometido por Jules Koundé.

Icono32'

Raphinha (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.

Icono31'

Mano de Diego Rico (Getafe).

Icono31'

Falta de Mario Martín (Getafe).

Icono31'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono28'

Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde muy cerca.

Icono26'

Falta de Dani Olmo (Barcelona).

Icono26'

Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono25'

Diego Rico (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono25'

Falta de Raphinha (Barcelona).

Icono19'

Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono19'

Falta de Luis Milla (Getafe).

Icono15'

¡Gooooool! Barcelona 1, Getafe 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono14'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Abdel Abqar.

Icono12'

Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).

Icono12'

Abdel Abqar (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono12'

Falta de Domingos Duarte (Getafe).

Icono12'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono10'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono10'

Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono9'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono9'

Falta de Djené Dakonam (Getafe).

Icono8'

Gerard Martín (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono8'

Falta de Kiko Femenía (Getafe).

Icono8'

Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono6'

Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono6'

Falta de Domingos Duarte (Getafe).

Icono6'

Fuera de juego, Getafe. Mario Martín intentó un pase en profundidad pero Borja Mayoral estaba en posición de fuera de juego.

Icono4'

Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área tras botar una falta.

Icono3'

Mario Martín (Getafe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono3'

Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono3'

Falta de Mario Martín (Getafe).

Icono2'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Mario Martín.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Andreas Christensen

defensa

Ronald Araujo

Sustituto

Roony Bardghji

Sustituto

Marc Casadó

Sustituto

Dani Olmo

centrocampista

Marcus Rashford

Sustituto

Robert Lewandowski

Delantero

Fermín López

Sustituto

José Bordalás

5-3-2

Alineación

David Soria

portero

Kiko Femenía

defensa

Abdel Abqar

defensa

Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte

defensa

David Cordón Mancha

Sustituto

Diego Rico

defensa

Javi Muñoz

Sustituto

Luis Milla

centrocampista

Coba da Costa

Sustituto

Alejandro San Cristóbal Sánchez

Sustituto

Abu Kamara

Sustituto

Estadísticas

70,7%

GET

BAR

29,3%

GET

GET

3 Goles 0
7 Remates a puerta 2
7 Remates fuera 1
1 Remates al palo 0
12 Asistencias 1
9 Faltas cometidas 16

