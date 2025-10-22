Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 X22/10 · Árbitro: Slavko Vincic

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

0

-

0

Juventus

Escudo Juventus FC

Min. 45

RMA

JUV

Jornada 3

Se mantiene la igualdad en el Bernabéu

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:38

Icono45'

Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono43'

Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono40'

Falta de Arda Güler (Real Madrid).

Icono40'

Lloyd Kelly (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono40'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Brahim Díaz.

40'

Se reanuda el partido.

39'

El juego está detenido debido a una lesión Brahim Díaz (Real Madrid).

Icono37'

Remate parado. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono36'

Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono36'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Khéphren Thuram.

Icono35'

Remate rechazado de Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono35'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Andrea Cambiaso.

Icono34'

Mano de Teun Koopmeiners (Juventus).

Icono33'

Fuera de juego, Real Madrid. Federico Valverde intentó un pase en profundidad pero Jude Bellingham estaba en posición de fuera de juego.

Icono31'

Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).

Icono31'

Dusan Vlahovic (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono31'

Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde.

Icono30'

Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono30'

Falta de Dusan Vlahovic (Juventus).

Icono28'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Teun Koopmeiners.

Icono27'

Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.

Icono26'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pierre Kalulu.

Icono26'

Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Federico Valverde.

Icono25'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Michele Di Gregorio.

Icono25'

Remate parado. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono24'

Falta de Éder Militão (Real Madrid).

Icono24'

Dusan Vlahovic (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Federico Gatti.

Icono23'

Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jude Bellingham.

Icono20'

Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono19'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Federico Gatti.

Icono19'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Lloyd Kelly.

Icono16'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.

Icono16'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Lloyd Kelly.

Icono16'

Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.

Icono14'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Federico Gatti (Juventus) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Weston McKennie.

Icono13'

Corner,Juventus. Corner cometido por Brahim Díaz.

Icono12'

Corner,Juventus. Corner cometido por Éder Militão.

Icono12'

Fuera de juego, Juventus. Dusan Vlahovic intentó un pase en profundidad pero Weston McKennie estaba en posición de fuera de juego.

Icono10'

Corner,Juventus. Corner cometido por Thibaut Courtois.

Icono10'

Remate fallado por Weston McKennie (Juventus) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.

Icono9'

Remate rechazado de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono8'

Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono8'

Falta de Dusan Vlahovic (Juventus).

Icono8'

Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).

Icono8'

Andrea Cambiaso (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Falta de Federico Gatti (Juventus).

Icono5'

Mano de Weston McKennie (Juventus).

Icono4'

Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Dusan Vlahovic (Juventus).

Icono3'

Falta de Arda Güler (Real Madrid).

Icono3'

Pierre Kalulu (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Falta de Lloyd Kelly (Juventus).

Icono1'

Remate rechazado de Kenan Yildiz (Juventus) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Khéphren Thuram.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Raúl Asencio

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Arda Güler

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Brahim Díaz

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Igor Tudor

3-4-2-1

Alineación

Michele Di Gregorio

portero

Federico Gatti

defensa

Daniele Rugani

defensa

Lloyd Kelly

defensa

Pierre Kalulu

centrocampista

Teun Koopmeiners

centrocampista

Khéphren Thuram

centrocampista

Andrea Cambiaso

centrocampista

Weston McKennie

Delantero

Kenan Yildiz

Delantero

Dusan Vlahovic

Delantero

Estadísticas

70%

JUV

RMA

30%

JUV

JUV

0 Goles 0
4 Remates a puerta 1
4 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
12 Asistencias 2
5 Faltas cometidas 7

