Directo | Newcastle - Athletic

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Ivan Kruzliak
Newcastle
21:00h.
0
-
0
Athletic
Min. 3
NEW
ATH
Colpisa
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:38
2'
Mano de Mikel Vesga (Athletic Club).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Eddie Howe
4-3-3
Nick Pope
portero
Kieran Trippier
defensa
Malick Thiaw
defensa
Sven Botman
defensa
Dan Burn
defensa
Bruno Guimarães Rodriguez Moura
centrocampista
Sandro Tonali
centrocampista
Joelinton Cássio Apolinário de Lira
centrocampista
Harvey Barnes
Delantero
Nick Woltemade
Delantero
Anthony Gordon
Delantero
Ernesto Valverde
4-3-3
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Adama Boiro
defensa
Mikel Jauregizar
centrocampista
Mikel Vesga
centrocampista
Alejandro Rego
centrocampista
Alex Berenguer
Delantero
Unai Gómez
Delantero
Robert Navarro
Delantero
55%
NEW
45%
ATH
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|1
|
