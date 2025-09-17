Así hemos narrado al derrota 'in extremis' del Atlético en Anfield

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 X17/09 · Árbitro: Maurizio Mariani
Liverpool
21:00h.
3
-
2
Atlético
Robertson (3')
Salah (5')
Virgil Van Dijk (91')
Finalizado
M. Llorente (47')
M. Llorente (80')
LIV
ATM
Gol! Min 3'
Gol de Robertson
Gol! Min 5'
Gol de Salah
Gol! Min 91'
Gol de Virgil Van Dijk
Tarjeta amarilla Min 69'
Conor Bradley ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 47'
Gol de M. Llorente
Gol! Min 80'
Gol de M. Llorente
Tarjeta amarilla Min 30'
Le Normand ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 48'
Lenglet ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:37
Final del partido, Liverpool 3, Atlético de Madrid 2.
90'+7'
Final segunda parte, Liverpool 3, Atlético de Madrid 2.
90'+7'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Marcos Llorente con un centro al área.
90'+6'
Remate fallado por Hugo Ekitiké (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Mohamed Salah tras un contraataque.
90'+2'
¡Gooooool! Liverpool 3, Atlético de Madrid 2. Virgil van Dijk (Liverpool) remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dominik Szoboszlai con un centro al área tras un saque de esquina.
90'+2'
Corner,Liverpool. Corner cometido por Pablo Barrios.
90'+1'
Corner,Liverpool. Corner cometido por Marcos Llorente.
90'+1'
Remate rechazado de Dominik Szoboszlai (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rio Ngumoha.
90'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
89'
Conor Bradley (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva.
89'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
88'
Corner,Liverpool. Corner cometido por Robin Le Normand.
88'
Remate rechazado de Virgil van Dijk (Liverpool) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Dominik Szoboszlai con un centro al área.
88'
Corner,Liverpool. Corner cometido por Clément Lenglet.
86'
Cambio en Liverpool, entra al campo Milos Kerkez sustituyendo a Andy Robertson.
86'
Conor Bradley (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva.
86'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
85'
Remate fallado por Ibrahima Konaté (Liverpool) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Dominik Szoboszlai con un centro al área tras un saque de esquina.
85'
Corner,Liverpool. Corner cometido por Nahuel Molina.
81'
¡Gooooool! Liverpool 2, Atlético de Madrid 2. Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área por el centro de la portería.
81'
Remate rechazado de Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
77'
Alexis Mac Allister (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva.
77'
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
77'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Marc Pubill sustituyendo a Nico González.
76'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Virgil van Dijk.
74'
Cambio en Liverpool, entra al campo Rio Ngumoha sustituyendo a Florian Wirtz.
73'
Remate fallado por Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Giuliano Simeone.
72'
Remate rechazado de Hugo Ekitiké (Liverpool) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Mohamed Salah.
72'
Remate rechazado de Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
70'
Conor Bradley (Liverpool) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
70'
Falta de Conor Bradley (Liverpool).
70'
Javi Galán (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
67'
Remate fallado por Hugo Ekitiké (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Florian Wirtz tras un contraataque.
65'
Mohamed Salah (Liverpool) remata al poste derecho, remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Florian Wirtz tras un contraataque.
61'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Nahuel Molina sustituyendo a Conor Gallagher.
61'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Alexander Sørloth sustituyendo a Antoine Griezmann.
61'
Fuera de juego, Liverpool. Dominik Szoboszlai intentó un pase en profundidad pero Mohamed Salah estaba en posición de fuera de juego.
61'
Remate fallado por Dominik Szoboszlai (Liverpool) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
58'
Cambio en Liverpool, entra al campo Alexis Mac Allister sustituyendo a Cody Gakpo.
58'
Cambio en Liverpool, entra al campo Hugo Ekitiké sustituyendo a Alexander Isak.
58'
Cambio en Liverpool, entra al campo Conor Bradley sustituyendo a Jeremie Frimpong.
57'
Virgil van Dijk (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.
57'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
57'
Remate rechazado de Dominik Szoboszlai (Liverpool) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Cody Gakpo con un centro al área.
55'
Corner,Liverpool. Corner cometido por Conor Gallagher.
53'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Koke sustituyendo a Giacomo Raspadori.
52'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Javi Galán intentó un pase en profundidad pero Nico González estaba en posición de fuera de juego.
52'
Remate fallado por Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se pierde por la izquierda. Asistencia de Antoine Griezmann.
50'
Falta de Alexander Isak (Liverpool).
50'
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Liverpool 2, Atlético de Madrid 1.
45'+5'
Final primera parte, Liverpool 2, Atlético de Madrid 1.
45'+5'
Remate fallado por Virgil van Dijk (Liverpool) remate de cabeza muy escorado desde la derecha el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ryan Gravenberch tras botar una falta.
45'+4'
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'+4'
Ryan Gravenberch (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.
45'+4'
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
45'+3'
¡Gooooool! Liverpool 2, Atlético de Madrid 1. Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Giacomo Raspadori.
45'+1'
Florian Wirtz (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
45'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Virgil van Dijk.
44'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Nico González intentó un pase en profundidad pero Javi Galán estaba en posición de fuera de juego.
43'
Falta de Ryan Gravenberch (Liverpool).
43'
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
42'
Remate fallado por Jeremie Frimpong (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Florian Wirtz.
41'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alexander Isak (Liverpool) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Florian Wirtz.
40'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Virgil van Dijk con un pase de cabeza.
39'
Remate fallado por Alexander Isak (Liverpool) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Florian Wirtz.
36'
Decisión del VAR: No Fue Penalti Liverpool.
34'
Corner,Liverpool. Corner cometido por Clément Lenglet.
34'
Se reanuda el partido.
33'
El juego está detenido debido a una lesión Javi Galán (Atlético de Madrid).
33'
Falta de Javi Galán (Atlético de Madrid).
33'
Mohamed Salah (Liverpool) ha recibido una falta en la zona defensiva.
32'
Se reanuda el partido.
31'
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
31'
El juego está detenido debido a una lesión Alexander Isak (Liverpool).
31'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alexander Isak.
26'
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Clément Lenglet.
25'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Virgil van Dijk.
24'
Remate fallado por Clément Lenglet (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Antoine Griezmann con un centro al área tras un saque de esquina.
24'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jeremie Frimpong.
21'
Remate fallado por Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.
17'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
15'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Ibrahima Konaté.
12'
Falta de Florian Wirtz (Liverpool).
12'
Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Falta de Dominik Szoboszlai (Liverpool).
11'
Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
10'
Falta de Andy Robertson (Liverpool).
10'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
9'
Ryan Gravenberch (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.
9'
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
8'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jeremie Frimpong.
6'
¡Gooooool! Liverpool 2, Atlético de Madrid 0. Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Ryan Gravenberch.
4'
¡Gooooool! Liverpool 1, Atlético de Madrid 0. Andy Robertson (Liverpool) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Mohamed Salah tras botar una falta.
4'
Remate rechazado de Mohamed Salah (Liverpool) remate con la izquierda desde fuera del área.
3'
Ryan Gravenberch (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
1'
Falta de Mohamed Salah (Liverpool).
1'
Javi Galán (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Arne Slot
4-2-3-1
Alisson Ramsés Becker
portero
Conor Bradley
Sustituto
Ibrahima Konaté
defensa
Virgil van Dijk
defensa
Milos Kerkez
Sustituto
Ryan Gravenberch
centrocampista
Dominik Szoboszlai
centrocampista
Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly
centrocampista
Rio Ngumoha
Sustituto
Alexis Mac Allister
Sustituto
Hugo Ekitiké
Sustituto
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Javi Galán
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Nahuel Molina
Sustituto
Marc Pubill
Sustituto
Jorge Resurrección Merodio
Sustituto
Alexander Sørloth
Sustituto
55,9%
LIV
44,1%
ATM
|3
|Goles
|2
|6
|Remates a puerta
|4
|9
|Remates fuera
|4
|1
|Remates al palo
|0
|17
|Asistencias
|9
|7
|Faltas cometidas
|9
