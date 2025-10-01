Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: Szymon Marciniak

Escudo Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

B. Dortmund

21:00h.

0

-

0

Athletic

Escudo Athletic Club

Min. 7

[ALTERNATIVE TEXT]

BVB

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

Jornada 2

Directo | Borussia Dortmund - Athletic

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:41

Icono4'

Falta de Maroan Sannadi (Athletic Club).

Icono4'

Niklas Süle (Borussia Dortmund) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Alejandro Rego (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Falta de Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Niko Kovac

3-4-2-1

Alineación

Gregor Kobel

portero

Niklas Süle

defensa

Waldemar Anton

defensa

Ramy Bensebaini

defensa

Julian Ryerson

centrocampista

Marcel Sabitzer

centrocampista

Jobe Bellingham

centrocampista

Daniel Svensson

centrocampista

Karim Adeyemi

Delantero

Carney Chukwuemeka

Delantero

Serhou Guirassy

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Íñigo Lekue

defensa

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alejandro Rego

centrocampista

Iñaki Williams

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Unai Gómez

centrocampista

Maroan Sannadi

Delantero

Estadísticas

70,8%

ATH

BVB

29,2%

ATH

ATH

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 1

