4 Ángel Piqueras recupera la tercera posición tras superar a Joel Esteban.

3 Gran inicio de carrera también para Joel Esteban !!! El piloto, que participa en esta carrera como sustituto, marcha en estos momentos en la tercera posición tra superar a Ángel Piqueras.

2 Parece que Máximo Quiles ha conseguido detener el golpe y ahora se acerca a la posición de Joel Kelso.

2 Joel Kelso ha logrado cuatro podios en el presente curso y hoy aspira a conseguir su primera victoria en Moto3.

2 Cinco décimas de diferencia ya entre Joel Kelso y Máximo Quiles.

1 Buena salida también un Máximo Quiles que ya es segundo !!! Ángel Piqueras ha caído hasta la cuarta posición.

1 Gran salida de Joel Kelso !!! El piloto de la pole mantiene la primera posición y trata de destacarse desde el comienzo.

Hoy comienza desde la pole Joel Kelso, la segunda de la temporada y la tercera en su trayectoria en Moto3. Scott Orgen y Máximo Quiles completan la primera línea, mientras que Máximo Quiles arranca en la cuarta posición.

De cara a la lucha por el subcampeonato, Ángel Piqueras es el que mejor lo tiene, con 13 puntos de ventaja en estos momentos con respecto a Máximo Quiles.

En lo deportivo, todo está ya decidido después de que José Antonio Rueda certificara el título de forma matemática en el pasado Gran Premio de Japón.

La menor de las tres categorías continúa impactada por el gravísimo accidente de hace dos semanas entre José Antonio Rueda, campeón este año de su categoría, y Noah Dettwiler. El suizo sufrió las consecuencias más severas y llegó a sufrir tres paradas cardiacas, aunque por suerte se le consiguió reanimar.