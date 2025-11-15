Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 9 S15/11 · Árbitro: Benoît Bastien

Escudo Georgia

Georgia

18:00h.

0

-

3

España

Escudo Spain

Min. 49

  • Oyarzabal (10')

  • Zubimendi (21')

  • F. Torres (34')

[ALTERNATIVE TEXT]

GEO

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Gol! Min 10'

Gol de Oyarzabal

Gol! Min 21'

Gol de Zubimendi

Gol! Min 34'

Gol de F. Torres

Mundial 2026 | Clasificación

España muestra su superioridad en una gran primera parte

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:30

Icono45'+4'

Final primera parte, Georgia 0, España 3.

Icono45'+3'

Falta de Martín Zubimendi (España).

Icono45'+3'

Zuriko Davitashvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'+2'

Corner,España. Corner cometido por Giorgi Mamardashvili.

Icono45'+2'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pedro Porro con un centro al área.

45'+1'

Se reanuda el partido.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.

45'

El juego está detenido debido a una lesión Saba Goglichidze (Georgia).

Icono43'

Falta de Mikel Merino (España).

Icono43'

Budu Zivzivadze (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

40'

Se reanuda el partido.

39'

El juego está detenido debido a una lesión Álex Baena (España).

Icono38'

Álex Baena (España) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono38'

Falta de Iuri Tabatadze (Georgia).

Icono34'

¡Gooooool! Georgia 0, España 3. Ferran Torres (España) remate con la izquierda desde muy cerca.

Icono32'

Fuera de juego, Georgia. Iuri Tabatadze intentó un pase en profundidad pero Zuriko Davitashvili estaba en posición de fuera de juego.

Icono29'

Corner,Georgia. Corner cometido por Pedro Porro.

Icono28'

Corner,Georgia. Corner cometido por Pau Cubarsí.

Icono26'

Iuri Tabatadze (Georgia) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono26'

Falta de Marc Cucurella (España).

Icono23'

Remate rechazado de Zuriko Davitashvili (Georgia) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Iuri Tabatadze.

Icono22'

¡Gooooool! Georgia 0, España 2. Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono20'

Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Falta de Anzor Mekvabishvili (Georgia).

Icono18'

Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Fabián Ruiz.

18'

Álex Baena (España) remata poste, remate con la derecha desde fuera del área.

Icono13'

Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Falta de Giorgi Gocholeishvili (Georgia).

Icono11'

¡Gooooool! Georgia 0, España 1. Mikel Oyarzabal (España) convirtió el penalti remate con la izquierda.

9'

Decisión del VAR: Penalti España.

Icono8'

Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Ferran Torres.

Icono7'

Remate rechazado de Ferran Torres (España) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.

7'

Penalti cometido por Giorgi Gocholeishvili (Georgia) con una mano dentro del área.

Icono6'

Falta de Mikel Merino (España).

Icono6'

Giorgi Gocholeishvili (Georgia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Corner,España. Corner cometido por Anzor Mekvabishvili.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Willy Sagnol

4-1-4-1

Alineación

Giorgi Mamardashvili

portero

Vladimer Mamuchashvili

defensa

Saba Goglichidze

defensa

Luka Lochoshvili

defensa

Giorgi Gocholeishvili

defensa

Anzor Mekvabishvili

centrocampista

Iuri Tabatadze

centrocampista

Zuriko Davitashvili

centrocampista

Otar Kiteishvili

centrocampista

Khvicha Kvaratskhelia

centrocampista

Budu Zivzivadze

Delantero

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Fabián Ruiz

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Álex Baena

Delantero

Estadísticas

34,6%

ESP

GEO

65,4%

ESP

ESP

0 Goles 3
0 Remates a puerta 4
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 1
1 Asistencias 5
4 Faltas cometidas 4

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante España muestra su superioridad en una gran primera parte

España muestra su superioridad en una gran primera parte