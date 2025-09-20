Así hemos narrado el triunfo del Real Madrid ante el Espanyol

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 5 S20/09 · Árbitro: Juan Martínez Munuera
Real Madrid
16:15h.
2
-
0
Espanyol
Militão (21')
Kylian Mbappé (46')
Finalizado
RMA
ESP
Gol! Min 21'
Gol de Militão
Gol! Min 46'
Gol de Kylian Mbappé
Tarjeta amarilla Min 36'
Tchouaméni ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 74'
Franco Mastantuono ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:51
Final del partido, Real Madrid 2, Espanyol 0.
90'+5'
Final segunda parte, Real Madrid 2, Espanyol 0.
90'+5'
Remate fallado por Leandro Cabrera (Espanyol) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Carlos Romero con un centro al área tras un saque de esquina.
90'+5'
Corner,Espanyol. Corner cometido por Éder Militão.
90'+5'
Remate rechazado de Antoniu Roca (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área.
90'+4'
Fuera de juego, Real Madrid. Jude Bellingham intentó un pase en profundidad pero Álvaro Carreras estaba en posición de fuera de juego.
90'+4'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
90'+4'
Falta de Urko González de Zárate (Espanyol).
90'+1'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
90'+1'
Falta de Leandro Cabrera (Espanyol).
90'
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
90'
Remate rechazado de Antoniu Roca (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jofre Carreras con un centro al área.
90'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Eduardo Camavinga sustituyendo a Aurélien Tchouaméni.
89'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Jude Bellingham sustituyendo a Kylian Mbappé.
87'
Remate rechazado de Charles Pickel (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Antoniu Roca.
86'
Falta de Antoniu Roca (Espanyol).
86'
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
85'
Dani Carvajal (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
85'
Falta de Luca Koleosho (Espanyol).
84'
Cambio en Espanyol, entra al campo Antoniu Roca sustituyendo a Roberto Fernández.
80'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
80'
Jofre Carreras (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
80'
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
80'
Falta de Roberto Fernández (Espanyol).
78'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
78'
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.
77'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Brahim Díaz sustituyendo a Franco Mastantuono.
77'
Cambio en Espanyol, entra al campo Kike García sustituyendo a Javi Puado.
77'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Rodrygo sustituyendo a Vinícius Júnior.
77'
Se reanuda el partido.
75'
El juego está detenido (Real Madrid).
75'
Se reanuda el partido.
75'
El juego está detenido debido a una lesión Carlos Romero (Espanyol).
75'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
74'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
74'
Carlos Romero (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
72'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jofre Carreras.
72'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
70'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Omar El Hilali.
70'
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
70'
Falta de Jofre Carreras (Espanyol).
70'
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
68'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
68'
Falta de Jofre Carreras (Espanyol).
67'
Corner,Espanyol. Corner cometido por Dani Carvajal.
67'
Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Franco Mastantuono con un centro al área tras un saque de esquina.
66'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Charles Pickel.
66'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
66'
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
66'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
66'
Vinícius Júnior (Real Madrid) remata poste, remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.
65'
Fuera de juego, Real Madrid. Dani Carvajal intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
65'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
65'
Falta de Javi Puado (Espanyol).
64'
Dani Carvajal (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
64'
Falta de Luca Koleosho (Espanyol).
63'
Cambio en Espanyol, entra al campo Charles Pickel sustituyendo a Tyrhys Dolan.
63'
Cambio en Espanyol, entra al campo Jofre Carreras sustituyendo a Pol Lozano.
63'
Cambio en Espanyol, entra al campo Luca Koleosho sustituyendo a Edu Expósito.
61'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Arda Güler sustituyendo a Gonzalo García.
60'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
60'
Falta de Pol Lozano (Espanyol).
58'
Remate rechazado de Urko González de Zárate (Espanyol) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.
58'
Se reanuda el partido.
57'
El juego está detenido debido a una lesión Raúl Asencio (Real Madrid).
57'
El juego está detenido debido a una lesión Roberto Fernández (Espanyol).
56'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
56'
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.
55'
Corner,Espanyol. Corner cometido por Dani Carvajal.
53'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
53'
Falta de Roberto Fernández (Espanyol).
52'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
49'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
49'
Falta de Pol Lozano (Espanyol).
47'
¡Gooooool! Real Madrid 2, Espanyol 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Empieza segunda parte Real Madrid 1, Espanyol 0.
45'+4'
Final primera parte, Real Madrid 1, Espanyol 0.
45'+3'
Dani Carvajal (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+3'
Falta de Javi Puado (Espanyol).
45'+2'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior.
45'+2'
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
45'+2'
Pol Lozano (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
45'
Remate fallado por Fernando Calero (Espanyol) remate con la izquierda desde muy cerca que se pierde por la izquierda. Asistencia de Edu Expósito con un centro al área tras botar una falta.
44'
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
44'
Tyrhys Dolan (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.
41'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
38'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Falta de Tyrhys Dolan (Espanyol).
37'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
37'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
37'
Edu Expósito (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Leandro Cabrera.
35'
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
32'
Se reanuda el partido.
32'
Se reanuda el partido.
31'
El juego está detenido (Espanyol).
31'
El juego está detenido (Real Madrid).
29'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Fernando Calero.
28'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Falta de Urko González de Zárate (Espanyol).
27'
Remate rechazado de Raúl Asencio (Real Madrid) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
27'
Remate rechazado de Dani Carvajal (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
26'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
26'
Falta de Tyrhys Dolan (Espanyol).
24'
Se reanuda el partido.
24'
Se reanuda el partido.
24'
El juego está detenido (Espanyol).
23'
El juego está detenido (Real Madrid).
22'
¡Gooooool! Real Madrid 1, Espanyol 0. Éder Militão (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
21'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
21'
Falta de Edu Expósito (Espanyol).
19'
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
19'
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la banda izquierda.
15'
Remate rechazado de Roberto Fernández (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Javi Puado con un centro al área.
13'
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
8'
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Roberto Fernández (Espanyol).
7'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
7'
Pol Lozano (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
5'
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Edu Expósito (Espanyol).
3'
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
Falta de Carlos Romero (Espanyol).
1'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Edu Expósito (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Urko González de Zárate.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-4-2
Thibaut Courtois
portero
Dani Carvajal
defensa
Raúl Asencio
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Brahim Díaz
Sustituto
Federico Valverde
centrocampista
Eduardo Camavinga
Sustituto
Rodrygo Silva de Goes
Sustituto
Arda Güler
Sustituto
Jude Bellingham
Sustituto
José Manuel González Álvarez
4-2-3-1
Marko Dmitrovic
portero
Omar El Hilali
defensa
Fernando Calero
defensa
Leandro Cabrera
defensa
Carlos Romero
defensa
Urko González de Zárate Quirós
centrocampista
Jofre Carreras
Sustituto
Charles Pickel
Sustituto
Luca Koleosho
Sustituto
Kike García
Sustituto
Antoniu Roca
Sustituto
72,4%
RMA
27,6%
ESP
|2
|Goles
|0
|5
|Remates a puerta
|1
|6
|Remates fuera
|2
|1
|Remates al palo
|0
|12
|Asistencias
|8
|10
|Faltas cometidas
|20
|
