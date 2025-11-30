Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 14 D30/11 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Girona Fútbol Club

Girona

21:00h.

0

-

0

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 44

[ALTERNATIVE TEXT]

GIR

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Tarjeta amarilla Min 41'

Gazzaniga ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 14

Directo | Gol anulado a Mbappé por mano

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:39

Icono44'

Remate fallado por Bryan Gil (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área tras un contraataque.

Icono42'

Paulo Gazzaniga (Girona) ha visto tarjeta amarilla.

42'

Revisión del VAR: Real Madrid Gol (Kylian Mbappé).

40'

GOL ANULADO POR EL VAR: Kylian Mbappé (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.

Icono40'

Mano de Kylian Mbappé (Real Madrid).

Icono40'

Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.

Icono38'

Remate parado. Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho.

Icono38'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Álex Moreno.

Icono38'

Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono38'

Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.

Icono32'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Álex Moreno.

Icono32'

Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Federico Valverde.

Icono30'

Falta de Álex Moreno (Girona).

Icono30'

Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono29'

Corner,Girona. Corner cometido por Fran García.

Icono27'

Remate fallado por Azzedine Ounahi (Girona) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono26'

Remate parado por bajo a la izquierda. Viktor Tsygankov (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Azzedine Ounahi.

Icono25'

Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Icono25'

Vladyslav Vanat (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono20'

Azzedine Ounahi (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Falta de Éder Militão (Real Madrid).

Icono20'

Azzedine Ounahi (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).

Icono17'

Falta de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).

Icono17'

Bryan Gil (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono16'

Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono14'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Hugo Rincón.

Icono11'

Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono9'

Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono2'

Remate rechazado de Viktor Tsygankov (Girona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Hugo Rincón.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Míchel Sánchez

4-2-3-1

Alineación

Paulo Gazzaniga

portero

Hugo Rincón

defensa

Arnau Martínez

defensa

Vitor de Oliveira Nunes dos Reis

defensa

Álex Moreno

defensa

Iván Martín

centrocampista

Axel Witsel

centrocampista

Viktor Tsygankov

centrocampista

Azzedine Ounahi

centrocampista

Bryan Gil

centrocampista

Vladyslav Vanat

Delantero

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Antonio Rüdiger

defensa

Fran García

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Arda Güler

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Estadísticas

43,9%

RMA

GIR

56,1%

RMA

RMA

0 Goles 0
1 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 7
1 Faltas cometidas 5

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Directo | Gol anulado a Mbappé por mano

Directo | Gol anulado a Mbappé por mano