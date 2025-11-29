Directo | Lamine Yamal pone el empate para el Barça

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 14 S29/11 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias
FC Barcelona
16:15h.
1
-
1
Alavés
Lamine Yamal Nasraoui Ebana (7')
Min. 16
Pablo Ibáñez (0')
BAR
ALA
Gol! Min 7'
Gol de Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Gol! Min 0'
Gol de Pablo Ibáñez
Colpisa
Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:55
12'
Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Lucas Boyé estaba en posición de fuera de juego.
11'
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
11'
Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
¡Gooooool! Barcelona 1, Deportivo Alavés 1. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
7'
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Dani Olmo con un centro al área tras un saque de esquina.
7'
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
7'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Nahuel Tenaglia.
7'
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.
5'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
5'
Falta de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).
5'
Falta de Calebe (Deportivo Alavés).
5'
Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
4'
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
4'
Antonio Blanco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Remate fallado por Abde Rebbach (Deportivo Alavés) remate con la izquierda escorado desde la izquierda tras un contraataque.
1'
¡Gooooool! Barcelona 0, Deportivo Alavés 1. Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca tras un saque de esquina.
1'
Remate rechazado de Victor Parada (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca.
1'
Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Gerard Martín.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-3-3
Joan García
portero
Eric García
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Alejandro Balde
defensa
Marc Casadó
centrocampista
Marc Bernal
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Robert Lewandowski
Delantero
Raphael Dias Belloli
Delantero
Eduardo Coudet
4-1-4-1
Antonio Sivera
portero
Jonathan Castro Otto
defensa
Nahuel Tenaglia
defensa
Jon Pacheco
defensa
Victor Parada
defensa
Antonio Blanco
centrocampista
Calebe Gonçalves Ferreira da Silva
centrocampista
Pablo Ibáñez
centrocampista
Denis Suárez
centrocampista
Abde Rebbach
centrocampista
Lucas Boyé
Delantero
72,3%
BAR
27,7%
ALA
|1
|Goles
|1
|1
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|2
|2
|Faltas cometidas
|2
|
