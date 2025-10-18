Directo | Atlético - Osasuna

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 9 S18/10 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
Atlético
21:00h.
0
-
0
Osasuna
Min. 7
ATM
OSA
Sábado, 18 de octubre 2025, 20:45
7'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez después de un pase en profundidad.
6'
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
4'
Jan Oblak (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Víctor Muñoz (Osasuna).
4'
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pablo Barrios tras un saque de esquina.
4'
Remate fallado por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
3'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Alejandro Catena.
1'
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.
1'
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
5-3-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Nico González
defensa
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Alessio Lisci
3-4-3
Sergio Herrera
portero
Enzo Boyomo
defensa
Alejandro Catena
defensa
Jorge Herrando
defensa
Valentin Rosier
centrocampista
Lucas Torró
centrocampista
Jon Moncayola
centrocampista
Abel Bretones
centrocampista
Rubén García
Delantero
Ante Budimir
Delantero
Víctor Muñoz
Delantero
54,8%
ATM
45,2%
OSA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|3
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|1
|
