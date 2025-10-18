Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

LaLiga EA Sports Jornada 9 S18/10 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

0

-

0

Osasuna

Escudo Club Atlético Osasuna

Min. 7

ATM

OSA

Jornada 9

Directo | Atlético - Osasuna

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:45

Icono7'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Julián Alvarez después de un pase en profundidad.

Icono6'

Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono4'

Jan Oblak (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Falta de Víctor Muñoz (Osasuna).

Icono4'

Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pablo Barrios tras un saque de esquina.

Icono4'

Remate fallado por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.

Icono3'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Alejandro Catena.

Icono1'

Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono1'

Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

5-3-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Nico González

defensa

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Alessio Lisci

3-4-3

Alineación

Sergio Herrera

portero

Enzo Boyomo

defensa

Alejandro Catena

defensa

Jorge Herrando

defensa

Valentin Rosier

centrocampista

Lucas Torró

centrocampista

Jon Moncayola

centrocampista

Abel Bretones

centrocampista

Rubén García

Delantero

Ante Budimir

Delantero

Víctor Muñoz

Delantero

Estadísticas

54,8%

OSA

ATM

45,2%

OSA

OSA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
3 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 1

