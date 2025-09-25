Directo | Stuttgart - Celta de Vigo

Secciones
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:39
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Sebastian Hoeneß
4-2-3-1
Alexander Nübel
portero
Lorenz Assignon
defensa
Finn Jeltsch
defensa
Jeff Chabot
defensa
Maximilian Mittelstädt
defensa
José María Andres Baixauli
centrocampista
Angelo Stiller
centrocampista
Tiago Barreiros de Melo Tomás
delantero
Bilal El Khannouss
centrocampista
Jamie Leweling
delantero
Ermedin Demirovic
delantero
Claudio Giráldez
3-4-3
Ionut Radu
portero
Javi Rodríguez
defensa
Carlos Domínguez
defensa
Manuel Fernández
defensa
Óscar Mingueza
defensa
Hugo Sotelo
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Hugo Álvarez
centrocampista
Iago Aspas
delantero
Borja Iglesias
delantero
Bryan Zaragoza
delantero
