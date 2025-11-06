Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 4 J06/11 · Árbitro: Matej Jug

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

2

-

0

O. Lyon

Escudo Olympique Lyonnais

  • Abde (29')

  • Antony (34')

Gol! Min 29'

Gol de Abde

Gol! Min 34'

Gol de Antony

Tarjeta amarilla Min 23'

Abner ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 4

En directo | Betis - Lyon

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:39

Icono37'

Falta de Mathys de Carvalho (Lyon).

Icono37'

Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono37'

Falta de Abner Vinícius (Lyon).

Icono37'

Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono35'

¡Gooooool! Real Betis 2, Lyon 0. Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde el centro del área tras botar una falta.

Icono34'

Falta de Adam Karabec (Lyon).

Icono34'

Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono32'

Remate fallado por Antony (Real Betis) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono30'

¡Gooooool! Real Betis 1, Lyon 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la derecha desde muy cerca tras un saque de esquina.

Icono29'

Corner,Real Betis. Corner cometido por Dominik Greif.

Icono29'

Remate parado a la escuadra izquierda. Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Marc Roca.

Icono26'

Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Abde Ezzalzouli.

Icono24'

Abner Vinícius (Lyon) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono24'

Falta de Abner Vinícius (Lyon).

Icono24'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Tanner Tessmann (Lyon) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Falta de Valentín Gómez (Real Betis).

Icono20'

Remate parado. Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono12'

Falta de Moussa Niakhaté (Lyon).

Icono12'

Cédric Bakambu (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono10'

Falta de Ruben Kluivert (Lyon).

Icono10'

Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono9'

Remate fallado por Khalis Merah (Lyon) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras botar una falta.

Icono9'

Adam Karabec (Lyon) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono9'

Falta de Valentín Gómez (Real Betis).

Icono4'

Corner,Real Betis. Corner cometido por Ruben Kluivert.

Icono1'

Corner,Lyon. Corner cometido por Natan.

Icono1'

Falta de Abner Vinícius (Lyon).

Icono1'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Aitor Ruibal

defensa

Diego Llorente

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Pablo Fornals

centrocampista

Marc Roca

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cédric Bakambu

Delantero

Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca

4-2-3-1

Alineación

Dominik Greif

portero

Ainsley Maitland-Niles

defensa

Ruben Kluivert

defensa

Moussa Niakhaté

defensa

Abner Vinícius da Silva Santos

defensa

Tanner Tessmann

centrocampista

Mathys de Carvalho

centrocampista

Adam Karabec

centrocampista

Khalis Merah

centrocampista

Enzo Molébé

centrocampista

Martín Satriano

Delantero

Estadísticas

41,3%

LYN

BET

58,7%

LYN

LYN

2 Goles 0
4 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 7

