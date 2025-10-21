Directo | Villarreal - Manchester City

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Serdar Gözübüyük
Villarreal
21:00h.
0
-
0
M. City
Min. 14
VIL
MCI
Tarjeta amarilla Min 10'
Pedraza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 21 de octubre 2025, 20:39
11'
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
11'
Matheus Nunes (Manchester City) ha recibido una falta en la banda derecha.
11'
Falta de Alfonso Pedraza (Villarreal).
10'
Falta de Nico González (Manchester City).
10'
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Remate rechazado de Rico Lewis (Manchester City) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Savinho.
5'
Jérémy Doku (Manchester City) ha recibido una falta en la banda izquierda.
5'
Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).
3'
Remate fallado por Erling Haaland (Manchester City) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Bernardo Silva con un centro al área.
3'
Se reanuda el partido.
3'
El juego está detenido (Manchester City).
1'
Falta de Josko Gvardiol (Manchester City).
1'
Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Remate parado. Jérémy Doku (Manchester City) remate con la derecha desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Marcelino García
4-3-3
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Santiago Mouriño
defensa
Juan Foyth
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Alfonso Pedraza
defensa
Santi Comesaña
centrocampista
Thomas Partey
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Nicolas Pépé
Delantero
Georges Mikautadze
Delantero
Tajon Buchanan
Delantero
Pep Guardiola
4-1-4-1
Gianluigi Donnarumma
portero
Matheus Luiz Nunes
defensa
John Stones
defensa
Rúben dos Santos Gato Alves Dias
defensa
Josko Gvardiol
defensa
Nico González
centrocampista
Sávio Moreira de Oliveira
centrocampista
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
centrocampista
Rico Lewis
centrocampista
Jérémy Doku
centrocampista
Erling Haaland
Delantero
30,3%
VIL
69,7%
MCI
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|3
|2
|Faltas cometidas
|2
|
