Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Rade Obrenovic

Escudo Tottenham Hotspur

Tottenham

21:00h.

1

-

0

Villarreal

Escudo Villarreal Club de Fútbol

  • Luiz Lúcio Reis Júnior (3')

Finalizado

[ALTERNATIVE TEXT]

TOT

[ALTERNATIVE TEXT]

VIL

Gol! Min 3'

Gol de Luiz Lúcio Reis Júnior

Tarjeta amarilla Min 29'

Xavi Simons ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 32'

Richarlison ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 77'

Randal Kolo Muani ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 83'

Micky van de Ven ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 34'

Comesaña ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 35'

S. Mouriño ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 52'

Renato Palma Veiga ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 1

Así hemos narrado la derrota del Villarreal ante el Tottenham

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:38

Icono

Final del partido, Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.

Icono90'+5'

Final segunda parte, Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.

Icono90'+4'

Falta de João Palhinha (Tottenham Hotspur).

Icono90'+4'

Alberto Moleiro (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono90'+3'

Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono90'+3'

Falta de Ilias Akhomach (Villarreal).

Icono90'+2'

Cambio en Tottenham Hotspur, entra al campo Kevin Danso sustituyendo a Lucas Bergvall.

Icono90'+1'

Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono90'+1'

Falta de Nicolas Pépé (Villarreal).

90'+1'

El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.

Icono90'

Remate rechazado de Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Thomas Partey.

Icono89'

Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono89'

Falta de Alfonso Pedraza (Villarreal).

Icono87'

Falta de Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).

Icono87'

Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono86'

Remate fallado por Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado de libre directo.

Icono84'

Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono84'

Falta de Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Icono84'

Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono82'

Cambio en Villarreal, entra al campo Alberto Moleiro sustituyendo a Tajon Buchanan.

Icono81'

Remate fallado por João Palhinha (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Randal Kolo Muani.

Icono78'

Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono78'

Falta de Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).

Icono78'

Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono78'

Cambio en Villarreal, entra al campo Dani Parejo sustituyendo a Pape Gueye.

Icono78'

Cambio en Villarreal, entra al campo Thomas Partey sustituyendo a Santi Comesaña.

Icono77'

Cambio en Tottenham Hotspur, entra al campo Randal Kolo Muani sustituyendo a Richarlison.

Icono77'

Cambio en Tottenham Hotspur, entra al campo Brennan Johnson sustituyendo a Xavi Simons.

Icono76'

Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono76'

Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).

Icono75'

Cambio en Villarreal, entra al campo Ilias Akhomach sustituyendo a Sergi Cardona.

Icono75'

Cambio en Villarreal, entra al campo Alfonso Pedraza sustituyendo a Ayoze Pérez.

Icono70'

Falta de João Palhinha (Tottenham Hotspur).

Icono70'

Ayoze Pérez (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono69'

Cambio en Tottenham Hotspur, entra al campo Destiny Udogie sustituyendo a Djed Spence.

Icono69'

Cambio en Tottenham Hotspur, entra al campo João Palhinha sustituyendo a Pape Matar Sarr.

Icono68'

Mano de Nicolas Pépé (Villarreal).

Icono65'

Falta de Xavi Simons (Tottenham Hotspur).

Icono65'

Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono60'

Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Pape Gueye.

Icono57'

Remate fallado por Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Xavi Simons.

Icono55'

Remate fallado por Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Santi Comesaña.

Icono55'

Remate fallado por Juan Foyth (Villarreal) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Nicolas Pépé con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono54'

Corner,Villarreal. Corner cometido por Djed Spence.

Icono54'

Remate fallado por Juan Foyth (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.

Icono53'

Renato Veiga (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono50'

Richarlison (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono50'

Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).

Icono46'

Remate rechazado de Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde la banda derecha.

Icono46'

Falta de Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).

Icono46'

Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza segunda parte Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.

Icono45'+1'

Final primera parte, Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Juan Foyth.

Icono42'

Remate fallado por Xavi Simons (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.

Icono41'

Richarlison (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono41'

Falta de Juan Foyth (Villarreal).

Icono41'

Remate fallado por Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Pedro Porro con un centro al área tras botar una falta.

Icono39'

Mano de Renato Veiga (Villarreal).

Icono36'

Santiago Mouriño (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono36'

Xavi Simons (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).

Icono35'

Remate rechazado de Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Cristian Romero.

Icono35'

Santi Comesaña (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono34'

Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono34'

Falta de Santi Comesaña (Villarreal).

Icono33'

Richarlison (Tottenham Hotspur) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono33'

Falta de Richarlison (Tottenham Hotspur).

Icono33'

Juan Foyth (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono32'

Falta de Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).

Icono32'

Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono30'

Remate parado por bajo a la izquierda. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Djed Spence.

Icono30'

Xavi Simons (Tottenham Hotspur) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono30'

Falta de Xavi Simons (Tottenham Hotspur).

Icono30'

Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono29'

Falta de Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).

Icono29'

Ayoze Pérez (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono28'

Fuera de juego, Tottenham Hotspur. Mohammed Kudus intentó un pase en profundidad pero Richarlison estaba en posición de fuera de juego.

Icono28'

Remate rechazado de Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Rodrigo Bentancur.

Icono27'

Xavi Simons (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono27'

Falta de Santiago Mouriño (Villarreal).

Icono25'

Remate fallado por Tajon Buchanan (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Nicolas Pépé.

Icono22'

Fuera de juego, Villarreal. Georges Mikautadze intentó un pase en profundidad pero Tajon Buchanan estaba en posición de fuera de juego.

Icono22'

Falta de Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Icono22'

Ayoze Pérez (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Falta de Sergi Cardona (Villarreal).

Icono17'

Remate rechazado de Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono17'

Corner,Tottenham Hotspur. Corner cometido por Santi Comesaña.

Icono12'

Corner,Villarreal. Corner cometido por Micky van de Ven.

Icono12'

Remate rechazado de Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Georges Mikautadze.

Icono7'

Remate fallado por Juan Foyth (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.

Icono6'

Corner,Villarreal. Corner cometido por Cristian Romero.

Icono6'

Remate rechazado de Sergi Cardona (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono4'

Gol en propia puerta de Luiz Júnior, Villarreal. Tottenham Hotspur 1, Villarreal 0.

Icono3'

Falta de Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).

Icono3'

Ayoze Pérez (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono3'

Falta de Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).

Icono3'

Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono2'

Remate fallado por Xavi Simons (Tottenham Hotspur) remate con la derecha desde fuera del área tras botar una falta.

Icono1'

Richarlison (Tottenham Hotspur) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono1'

Falta de Juan Foyth (Villarreal).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Thomas Frank

4-3-3

Alineación

Guglielmo Vicario

portero

Pedro Porro

defensa

Cristian Romero

defensa

Micky van de Ven

defensa

Destiny Udogie

Sustituto

Kevin Danso

Sustituto

Rodrigo Bentancur

centrocampista

João Maria Lobo Alves Palhares Costa Palhinha Gonçalves

Sustituto

Mohammed Kudus

Delantero

Randal Kolo Muani

Sustituto

Brennan Johnson

Sustituto

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Santiago Mouriño

defensa

Juan Foyth

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Ilias Akhomach

Sustituto

Nicolas Pépé

centrocampista

Thomas Partey

Sustituto

Dani Parejo

Sustituto

Alberto Moleiro

Sustituto

Alfonso Pedraza

Sustituto

Georges Mikautadze

Delantero

Estadísticas

58,2%

VIL

TOT

41,8%

VIL

VIL

1 Goles 0
1 Remates a puerta 0
5 Remates fuera 6
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 5
14 Faltas cometidas 13

