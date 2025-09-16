Así hemos narrado el sufrido triunfo del Real Madrid ante el Marsella

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Irfan Peljto
Real Madrid
21:00h.
2
-
1
O. Marsella
Kylian Mbappé (28')
Kylian Mbappé (80')
Finalizado
Timothy Weah (21')
RMA
MAR
Gol! Min 28'
Gol de Kylian Mbappé
Gol! Min 80'
Gol de Kylian Mbappé
Tarjeta amarilla Min 34'
Tchouaméni ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 53'
Militão ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 71'
Carvajal ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 96'
Álvaro Carreras ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 21'
Gol de Timothy Weah
Tarjeta amarilla Min 45'
Benjamin Pavard ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 74'
Facundo Medina ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 16 de septiembre 2025, 20:39
Final del partido, Real Madrid 2, Olympique de Marsella 1.
90'+7'
Final segunda parte, Real Madrid 2, Olympique de Marsella 1.
90'+7'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
90'+7'
CJ Egan-Riley (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+7'
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
90'+6'
Remate fallado por Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Mason Greenwood con un centro al área tras un saque de esquina.
90'+5'
Corner,Olympique de Marsella. Corner cometido por Éder Militão.
90'+3'
Falta de Amine Gouiri (Olympique de Marsella).
90'+3'
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
90'+2'
Remate fallado por Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho que se le va demasiado alto. Asistencia de Pierre-Emile Højbjerg con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
90'+2'
Corner,Olympique de Marsella. Corner cometido por Raúl Asencio.
90'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
90'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Amir Murillo.
89'
Remate fallado por Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Amine Gouiri con un centro al área tras un saque de esquina.
88'
Corner,Olympique de Marsella. Corner cometido por Brahim Díaz.
88'
Cambio en Olympique de Marsella, entra al campo CJ Egan-Riley sustituyendo a Benjamin Pavard.
87'
Remate fallado por Igor Paixão (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Pierre-Emile Højbjerg.
86'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pierre-Emile Højbjerg.
85'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
81'
¡Gooooool! Real Madrid 2, Olympique de Marsella 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
79'
Penalti cometido por Facundo Medina (Olympique de Marsella) con una mano dentro del área.
79'
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé después de un pase en profundidad.
79'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
78'
Cambio en Olympique de Marsella, entra al campo Amir Murillo sustituyendo a Emerson.
78'
Cambio en Olympique de Marsella, entra al campo Amine Gouiri sustituyendo a Timothy Weah.
76'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Federico Valverde.
75'
Facundo Medina (Olympique de Marsella) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
75'
Falta de Facundo Medina (Olympique de Marsella).
75'
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
75'
Fuera de juego, Olympique de Marsella. Igor Paixão intentó un pase en profundidad pero Pierre-Emerick Aubameyang estaba en posición de fuera de juego.
73'
Remate fallado por Dean Huijsen (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Brahim Díaz con un centro al área tras un saque de esquina.
73'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Raúl Asencio sustituyendo a Arda Güler.
72'
Dani Carvajal (Real Madrid) ha visto tarjeta roja por pelearse.
71'
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Dani Carvajal (Real Madrid).
71'
Se reanuda el partido.
70'
El juego está detenido debido a una lesión Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).
68'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Emerson.
68'
Remate fallado por Dani Carvajal (Real Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
68'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Mason Greenwood.
67'
Cambio en Olympique de Marsella, entra al campo Arthur Vermeeren sustituyendo a Geoffrey Kondogbia.
66'
Cambio en Olympique de Marsella, entra al campo Igor Paixão sustituyendo a Matt O'Riley.
64'
Falta de Matt O'Riley (Olympique de Marsella).
64'
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
63'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Brahim Díaz sustituyendo a Franco Mastantuono.
63'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Vinícius Júnior sustituyendo a Rodrygo.
59'
Remate fallado por Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Geoffrey Kondogbia.
57'
Fuera de juego, Olympique de Marsella. Pierre-Emerick Aubameyang intentó un pase en profundidad pero Emerson estaba en posición de fuera de juego.
57'
Remate parado a la escuadra izquierda. Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Timothy Weah.
56'
Se reanuda el partido.
55'
El juego está detenido debido a una lesión Kylian Mbappé (Real Madrid).
54'
Éder Militão (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
54'
Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
54'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
54'
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Federico Valverde.
54'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
52'
Falta de Mason Greenwood (Olympique de Marsella).
52'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
50'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pierre-Emerick Aubameyang.
50'
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.
50'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Gerónimo Rulli.
48'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Benjamin Pavard.
46'
Benjamin Pavard (Olympique de Marsella) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
46'
Falta de Benjamin Pavard (Olympique de Marsella).
46'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Real Madrid 1, Olympique de Marsella 1.
45'+4'
Final primera parte, Real Madrid 1, Olympique de Marsella 1.
45'+3'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+3'
Falta de Dani Carvajal (Real Madrid).
45'+3'
Remate rechazado de Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
45'+3'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
45'+3'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pierre-Emile Højbjerg.
45'+1'
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Kylian Mbappé.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
44'
Falta de Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marsella).
44'
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'
Se reanuda el partido.
42'
El juego está detenido debido a una lesión Éder Militão (Real Madrid).
41'
Remate parado por bajo a la izquierda. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
40'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
40'
Emerson (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
39'
Remate fallado por Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
38'
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
38'
Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Remate fallado por Matt O'Riley (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Emerson.
36'
Corner,Olympique de Marsella. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
35'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
35'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
35'
Pierre-Emile Højbjerg (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en campo contrario.
34'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
34'
Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
33'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Gerónimo Rulli.
33'
Remate parado a la escuadra izquierda. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rodrygo.
33'
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
32'
Remate rechazado de Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Matt O'Riley.
31'
Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
30'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
29'
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'
Falta de Benjamin Pavard (Olympique de Marsella).
28'
¡Gooooool! Real Madrid 1, Olympique de Marsella 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
27'
Penalti a favor del Real Madrid. Rodrygo sufrió falta en el área.
27'
Penalti cometido por Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella) tras una falta dentro del área.
26'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Leonardo Balerdi.
26'
Remate parado por bajo a la izquierda. Timothy Weah (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mason Greenwood.
22'
¡Gooooool! Real Madrid 0, Olympique de Marsella 1. Timothy Weah (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde el centro del área.
21'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
21'
Emerson (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Carvajal.
20'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
20'
Timothy Weah (Olympique de Marsella) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
18'
Falta de Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella).
18'
Se reanuda el partido.
17'
El juego está detenido debido a una lesión Timothy Weah (Olympique de Marsella).
16'
Fuera de juego, Real Madrid. Aurélien Tchouaméni intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
15'
Remate parado. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
14'
Remate fallado por Timothy Weah (Olympique de Marsella) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Matt O'Riley.
13'
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
12'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Falta de Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella).
11'
Remate rechazado de Mason Greenwood (Olympique de Marsella) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Matt O'Riley.
11'
Remate parado. Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
10'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Gerónimo Rulli.
10'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Rodrygo.
10'
Remate parado por bajo a la izquierda. Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
8'
Remate parado. Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
8'
Falta de Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella).
8'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
7'
Falta de Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).
6'
Franco Mastantuono (Real Madrid) remata poste, remate con la izquierda muy escorado desde la derecha.
5'
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Carvajal sustituyendo a Trent Alexander-Arnold debido a una lesión.
5'
Se reanuda el partido.
4'
El juego está detenido debido a una lesión Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).
3'
Fuera de juego, Olympique de Marsella. Matt O'Riley intentó un pase en profundidad pero Emerson estaba en posición de fuera de juego.
3'
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Falta de Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marsella).
2'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Dani Carvajal
Sustituto
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Brahim Díaz
Sustituto
Raúl Asencio
Sustituto
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Sustituto
Kylian Mbappé
Delantero
Roberto De Zerbi
4-2-3-1
Gerónimo Rulli
portero
CJ Egan-Riley
Sustituto
Leonardo Balerdi
defensa
Facundo Medina
defensa
Amir Murillo
Sustituto
Arthur Vermeeren
Sustituto
Pierre-Emile Højbjerg
centrocampista
Mason Greenwood
centrocampista
Igor Guilherme Barbosa da Paixão
Sustituto
Amine Gouiri
Sustituto
Pierre-Emerick Aubameyang
Delantero
43,2%
RMA
56,8%
MAR
|2
|Goles
|1
|15
|Remates a puerta
|5
|8
|Remates fuera
|8
|1
|Remates al palo
|0
|20
|Asistencias
|14
|9
|Faltas cometidas
|14
