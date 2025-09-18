Así hemos narrado el triunfo del Barcelona en Newcastle

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 J18/09 · Árbitro: Glenn Nyberg
Newcastle
21:00h.
1
-
2
FC Barcelona
Anthony Gordon (89')
Finalizado
Marcus Rashford (57')
Marcus Rashford (66')
NEW
BAR
Gol! Min 89'
Gol de Anthony Gordon
Tarjeta amarilla Min 27'
Joelinton Cássio Apolinário de Lira ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 46'
Dan Burn ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 57'
Gol de Marcus Rashford
Gol! Min 66'
Gol de Marcus Rashford
Tarjeta amarilla Min 44'
Gerard Martín Langreo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 74'
Fermín López ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 81'
De Jong ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 96'
Marc Casadó ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:37
Final del partido, Newcastle United 1, Barcelona 2.
90'+9'
Final segunda parte, Newcastle United 1, Barcelona 2.
90'+8'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Sandro Tonali (Newcastle United) remate con la derecha desde fuera del área.
90'+8'
Remate rechazado de Sven Botman (Newcastle United) remate con la derecha desde el centro del área.
90'+7'
Marc Casadó (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
90'+7'
Falta de Marc Casadó (Barcelona).
90'+7'
Malick Thiaw (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+7'
Remate parado. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
90'+6'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Sven Botman.
90'+6'
Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Frenkie de Jong.
90'+5'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Raphinha.
90'+5'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+5'
Falta de Sandro Tonali (Newcastle United).
90'+3'
Cambio en Barcelona, entra al campo Marc Casadó sustituyendo a Fermín López.
90'+2'
Falta de Jacob Murphy (Newcastle United).
90'+2'
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
90'+1'
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
90'+1'
Falta de Sandro Tonali (Newcastle United).
90'
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
90'
¡Gooooool! Newcastle United 1, Barcelona 2. Anthony Gordon (Newcastle United) remate con la izquierda desde el centro del área.
88'
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
88'
Nick Woltemade (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
88'
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Raphinha tras un contraataque.
86'
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
86'
Falta de Malick Thiaw (Newcastle United).
85'
Falta de Joe Willock (Newcastle United).
85'
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
82'
Frenkie de Jong (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
82'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
82'
Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.
82'
Cambio en Barcelona, entra al campo Dani Olmo sustituyendo a Marcus Rashford.
81'
Cambio en Barcelona, entra al campo Eric García sustituyendo a Gerard Martín.
81'
Se reanuda el partido.
81'
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
81'
Falta de Malick Thiaw (Newcastle United).
81'
Falta de Malick Thiaw (Newcastle United).
81'
El juego está detenido debido a una lesión Marcus Rashford (Barcelona).
76'
Cambio en Newcastle United, entra al campo Sven Botman sustituyendo a Kieran Trippier.
75'
Fermín López (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
75'
Falta de Fermín López (Barcelona).
75'
Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
74'
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Bruno Guimarães (Newcastle United) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Nick Woltemade.
72'
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Marcus Rashford tras un contraataque.
70'
Cambio en Barcelona, entra al campo Ferran Torres sustituyendo a Robert Lewandowski.
69'
Cambio en Barcelona, entra al campo Andreas Christensen sustituyendo a Pau Cubarsí.
69'
Fuera de juego, Newcastle United. Joe Willock intentó un pase en profundidad pero Tino Livramento estaba en posición de fuera de juego.
67'
¡Gooooool! Newcastle United 0, Barcelona 2. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
63'
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
63'
Anthony Gordon (Newcastle United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
63'
Cambio en Newcastle United, entra al campo Jacob Murphy sustituyendo a Anthony Elanga.
63'
Cambio en Newcastle United, entra al campo Malick Thiaw sustituyendo a Fabian Schär debido a una lesión.
62'
Cambio en Newcastle United, entra al campo Joe Willock sustituyendo a Joelinton.
62'
Cambio en Newcastle United, entra al campo Nick Woltemade sustituyendo a Harvey Barnes.
62'
Se reanuda el partido.
61'
El juego está detenido debido a una lesión Fabian Schär (Newcastle United).
60'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Fabian Schär.
60'
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marcus Rashford.
58'
¡Gooooool! Newcastle United 0, Barcelona 1. Marcus Rashford (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área.
56'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Jules Koundé.
55'
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha.
54'
Remate parado. Sandro Tonali (Newcastle United) remate con la derecha desde fuera del área.
52'
Se reanuda el partido.
50'
El juego está detenido debido a una lesión Fabian Schär (Newcastle United).
50'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Tino Livramento.
50'
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
48'
Remate rechazado de Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Dan Burn.
48'
Remate fallado por Joelinton (Newcastle United) remate de cabeza desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Anthony Elanga con un centro al área tras un saque de esquina.
47'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Ronald Araujo.
Empieza segunda parte Newcastle United 0, Barcelona 0.
45'+4'
Final primera parte, Newcastle United 0, Barcelona 0.
45'+3'
Se reanuda el partido.
45'+3'
El juego está detenido debido a una lesión Jules Koundé (Barcelona).
45'+2'
Dan Burn (Newcastle United) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'+2'
Jules Koundé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+2'
Falta de Dan Burn (Newcastle United).
45'+2'
Se reanuda el partido.
45'+1'
El juego está detenido debido a una lesión Bruno Guimarães (Newcastle United).
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
45'
Gerard Martín (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'
Bruno Guimarães (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
43'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Jules Koundé.
42'
Fuera de juego, Newcastle United. Tino Livramento intentó un pase en profundidad pero Joelinton estaba en posición de fuera de juego.
41'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Jules Koundé.
40'
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
39'
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
39'
Falta de Bruno Guimarães (Newcastle United).
38'
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Frenkie de Jong.
35'
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo que se pierde por la izquierda.
35'
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pedri.
35'
Remate fallado por Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
35'
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Fermín López.
32'
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
32'
Falta de Fabian Schär (Newcastle United).
28'
Joelinton (Newcastle United) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
28'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
28'
Falta de Joelinton (Newcastle United).
27'
Falta de Fermín López (Barcelona).
27'
Falta de Fermín López (Barcelona).
27'
Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
27'
Tino Livramento (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
27'
Se reanuda el partido.
26'
El juego está detenido debido a una lesión Tino Livramento (Newcastle United).
25'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Tino Livramento.
25'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
Falta de Fabian Schär (Newcastle United).
24'
Remate parado por bajo a la izquierda. Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Anthony Elanga.
22'
Remate rechazado de Anthony Elanga (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sandro Tonali.
21'
Falta de Marcus Rashford (Barcelona).
21'
Kieran Trippier (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
20'
Anthony Gordon (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.
19'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
19'
Joelinton (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Remate fallado por Jules Koundé (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
18'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Robert Lewandowski (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Raphinha con un centro al área.
15'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Raphinha.
14'
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Jules Koundé.
13'
Se reanuda el partido.
12'
El juego está detenido debido a una lesión Tino Livramento (Newcastle United).
12'
Tino Livramento (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
9'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Sandro Tonali.
7'
Fuera de juego, Newcastle United. Bruno Guimarães intentó un pase en profundidad pero Harvey Barnes estaba en posición de fuera de juego.
3'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
3'
Joelinton (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Eddie Howe
4-3-3
Nick Pope
portero
Sven Botman
Sustituto
Malick Thiaw
Sustituto
Dan Burn
defensa
Tino Livramento
defensa
Bruno Guimarães Rodriguez Moura
centrocampista
Sandro Tonali
centrocampista
Joe Willock
Sustituto
Jacob Murphy
Sustituto
Anthony Gordon
Delantero
Nick Woltemade
Sustituto
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Ferran Torres
Sustituto
Eric García
Sustituto
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Marc Casadó
Sustituto
Dani Olmo
Sustituto
Andreas Christensen
Sustituto
35,5%
NEW
64,5%
BAR
|1
|Goles
|2
|6
|Remates a puerta
|5
|1
|Remates fuera
|8
|0
|Remates al palo
|0
|8
|Asistencias
|14
|11
|Faltas cometidas
|12
