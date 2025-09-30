Directo | Kairat Almaty - Real Madrid

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 M30/09 · Árbitro: Marco Guida
Kairat Almaty
18:45h.
0
-
0
Real Madrid
Min. 15
KAI
RMA
Colpisa
Martes, 30 de septiembre 2025, 18:29
14'
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área tras un contraataque.
13'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
13'
Jorginho (Qairat Almaty) ha recibido una falta en la banda izquierda.
12'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aleksandr Martynovich.
7'
Remate fallado por Luís Mata (Qairat Almaty) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
6'
Corner,Qairat Almaty. Corner cometido por Dean Huijsen.
2'
Remate fallado por Jorginho (Qairat Almaty) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Damir Kasabulat.
1'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dastan Satpaev (Qairat Almaty) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Egor Sorokin con un pase de cabeza.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Rafael Urazbakhtin
4-4-2
Sherkhan Kalmurza
portero
Erkin Tapalov
defensa
Aleksandr Martynovich
defensa
Egor Sorokin
defensa
Luís Carlos Machado Mata
defensa
Aleksandr Mrynskiy
centrocampista
Ofri Arad
centrocampista
Damir Kasabulat
centrocampista
Valeri Gromyko
centrocampista
Jorge Gabriel Costa Monteiro
Delantero
Dastan Satpaev
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Raúl Asencio
defensa
Dean Huijsen
defensa
David Alaba
defensa
Fran García
defensa
Dani Ceballos
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
36,1%
KAI
63,9%
RMA
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|2
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|1
|0
|Faltas cometidas
|1
|
