Directo | Barcelona - PSG

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: Michael Oliver
FC Barcelona
21:00h.
0
-
0
PSG
Min. 6
BAR
PSG
Colpisa
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:42
5'
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
5'
Falta de Senny Mayulu (Paris Saint Germain).
4'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).
4'
Fuera de juego, Paris Saint Germain. Senny Mayulu intentó un pase en profundidad pero Ibrahim Mbaye estaba en posición de fuera de juego.
2'
Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-2-3-1
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Marcus Rashford
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
Luis Enrique Martínez García
4-3-3
Lucas Chevalier
portero
Achraf Hakimi
defensa
Illia Zabarnyi
defensa
Willian Pacho
defensa
Nuno Alexandre Tavares Mendes
defensa
Warren Zaïre-Emery
centrocampista
Vítor Machado Ferreira
centrocampista
Fabián Ruiz
centrocampista
Ibrahim Mbaye
Delantero
Senny Mayulu
Delantero
Bradley Barcola
Delantero
66,1%
BAR
33,9%
PSG
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|2
|
