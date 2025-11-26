Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 X26/11 · Árbitro: François Letexier

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

Inter Milán

Escudo FC Internazionale Milano
[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

INT

Jornada 5

Directo | Atlético - Inter

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:38

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Juan Musso

portero

Nahuel Molina

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Johnny Cardoso

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Álex Baena

Delantero

Cristian Chivu

3-5-2

Alineación

Yann Sommer

portero

Manuel Akanji

defensa

Yann Bisseck

defensa

Alessandro Bastoni

defensa

Carlos Augusto Zopolato Neves

centrocampista

Nicolò Barella

centrocampista

Hakan Çalhanoglu

centrocampista

Piotr Zielinski

centrocampista

Federico Dimarco

centrocampista

Lautaro Martínez

Delantero

Ange-Yoan Bonny

Delantero

Estadísticas

0%

INT

ATM

0%

INT

INT

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Directo | Atlético - Inter

Directo | Atlético - Inter