Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Donatas Rumsas

Escudo Athletic Club

Athletic

18:45h.

0

-

2

Arsenal

Escudo Arsenal

Finalizado

  • Gabriel Martinelli (71')

  • Leandro Trossard (86')

ATH

ARS

Tarjeta amarilla Min 84'

Mikel Jauregizar ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 71'

Gol de Gabriel Martinelli

Gol! Min 86'

Gol de Leandro Trossard

Tarjeta amarilla Min 6'

Declan Rice ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 83'

Noni Madueke ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 90'

Zubimendi ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 1

Así hemos narrado la victoria del Arsenal en San Mamés

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:27

Final del partido, Athletic Club 0, Arsenal 2.

Icono90'+7'

Final segunda parte, Athletic Club 0, Arsenal 2.

Icono90'+4'

Christian Nørgaard (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono90'+4'

Falta de Nico Serrano (Athletic Club).

Icono90'+1'

Martín Zubimendi (Arsenal) ha visto tarjeta amarilla.

Icono90'+1'

Falta de Mikel Merino (Arsenal).

Icono90'+1'

Alejandro Rego (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono90'+1'

Cambio en Arsenal, entra al campo Piero Hincapié sustituyendo a Riccardo Calafiori.

Icono90'+1'

Cambio en Arsenal, entra al campo Christian Nørgaard sustituyendo a Noni Madueke.

90'

El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.

Icono90'

Leandro Trossard (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono90'

Falta de Nico Serrano (Athletic Club).

Icono87'

¡Gooooool! Athletic Club 0, Arsenal 2. Leandro Trossard (Arsenal) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Gabriel Martinelli.

Icono85'

Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla.

Icono85'

Declan Rice (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono85'

Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).

Icono85'

Remate fallado por Riccardo Calafiori (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.

Icono84'

Noni Madueke (Arsenal) ha visto tarjeta amarilla.

Icono84'

Corner,Arsenal. Corner cometido por Dani Vivian.

Icono83'

Cristhian Mosquera (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono83'

Falta de Alex Berenguer (Athletic Club).

82'

Se reanuda el partido.

Icono81'

Cambio en Athletic Club, entra al campo Alejandro Rego sustituyendo a Mikel Vesga.

Icono81'

Cambio en Athletic Club, entra al campo Nico Serrano sustituyendo a Unai Gómez debido a una lesión.

81'

El juego está detenido debido a una lesión Riccardo Calafiori (Arsenal).

Icono80'

Riccardo Calafiori (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono80'

Falta de Iñaki Williams (Athletic Club).

79'

Se reanuda el partido.

77'

El juego está detenido debido a una lesión Mikel Merino (Arsenal).

77'

El juego está detenido debido a una lesión Unai Gómez (Athletic Club).

Icono77'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Unai Gómez (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Mikel Vesga con un centro al área.

Icono76'

Remate rechazado de Yuri Berchiche (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono75'

Falta de Cristhian Mosquera (Arsenal).

Icono75'

Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono72'

¡Gooooool! Athletic Club 0, Arsenal 1. Gabriel Martinelli (Arsenal) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.

Icono71'

Cambio en Arsenal, entra al campo Gabriel Martinelli sustituyendo a Eberechi Eze.

Icono71'

Dani Vivian (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono71'

Falta de Leandro Trossard (Arsenal).

Icono69'

Leandro Trossard (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono69'

Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).

Icono68'

Cambio en Athletic Club, entra al campo Yuri Berchiche sustituyendo a Adama Boiro.

Icono68'

Cambio en Athletic Club, entra al campo Gorka Guruzeta sustituyendo a Oihan Sancet.

Icono68'

Falta de Gabriel Magalhães (Arsenal).

Icono68'

Alex Berenguer (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono66'

Remate parado. Mikel Merino (Arsenal) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono65'

Cambio en Arsenal, entra al campo Leandro Trossard sustituyendo a Viktor Gyökeres.

Icono61'

Cambio en Athletic Club, entra al campo Unai Gómez sustituyendo a Robert Navarro.

Icono59'

Jurriën Timber (Arsenal) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono59'

Falta de Aitor Paredes (Athletic Club).

Icono58'

Remate parado. Iñaki Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono56'

Remate parado. Noni Madueke (Arsenal) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Icono53'

Falta de Martín Zubimendi (Arsenal).

Icono53'

Alex Berenguer (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono52'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Noni Madueke (Arsenal) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha. Asistencia de Viktor Gyökeres.

Icono51'

Remate rechazado de Iñaki Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Oihan Sancet.

Icono49'

Falta de Jurriën Timber (Arsenal).

Icono49'

Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono48'

Remate fallado por Viktor Gyökeres (Arsenal) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.

Icono47'

Eberechi Eze (Arsenal) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono47'

Falta de Robert Navarro (Athletic Club).

Icono47'

Falta de Oihan Sancet (Athletic Club).

Icono47'

Gabriel Magalhães (Arsenal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono46'

Viktor Gyökeres (Arsenal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono46'

Falta de Dani Vivian (Athletic Club).

Icono

Empieza segunda parte Athletic Club 0, Arsenal 0.

Icono45'+4'

Final primera parte, Athletic Club 0, Arsenal 0.

Icono45'+4'

Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono45'+3'

Remate rechazado de Robert Navarro (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono45'+3'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Declan Rice.

Icono45'+2'

Viktor Gyökeres (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'+2'

Falta de Aitor Paredes (Athletic Club).

Icono45'+1'

Falta de Mikel Merino (Arsenal).

Icono45'+1'

Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Remate fallado por Dani Vivian (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono44'

Falta de Noni Madueke (Arsenal).

Icono44'

Mikel Vesga (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono43'

Remate fallado por Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Iñaki Williams después de un pase en profundidad.

Icono42'

Remate rechazado de Noni Madueke (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Declan Rice.

Icono39'

Falta de Mikel Vesga (Athletic Club).

Icono39'

Riccardo Calafiori (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono38'

Falta de Declan Rice (Arsenal).

Icono38'

Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono37'

Falta de Noni Madueke (Arsenal).

Icono37'

Adama Boiro (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Viktor Gyökeres (Arsenal) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono36'

Falta de Andoni Gorosabel (Athletic Club).

Icono34'

Mano de Andoni Gorosabel (Athletic Club).

34'

Se reanuda el partido.

31'

El juego está detenido debido a una lesión Viktor Gyökeres (Arsenal).

Icono30'

Remate fallado por Viktor Gyökeres (Arsenal) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Declan Rice con un centro al área tras botar una falta.

Icono29'

Noni Madueke (Arsenal) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono29'

Falta de Adama Boiro (Athletic Club).

Icono28'

Corner,Arsenal. Corner cometido por Aitor Paredes.

Icono26'

Remate fallado por Viktor Gyökeres (Arsenal) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono25'

Falta de Eberechi Eze (Arsenal).

Icono25'

Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono24'

Remate parado. Viktor Gyökeres (Arsenal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono21'

Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Eberechi Eze (Arsenal).

Icono19'

Mano de Mikel Merino (Arsenal).

Icono18'

Falta de Viktor Gyökeres (Arsenal).

Icono18'

Dani Vivian (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono17'

Mikel Merino (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono17'

Falta de Adama Boiro (Athletic Club).

Icono16'

Mikel Merino (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono16'

Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).

Icono14'

Remate fallado por Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.

Icono14'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Gabriel Magalhães.

Icono14'

Remate rechazado de Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono11'

Fuera de juego, Arsenal. Declan Rice intentó un pase en profundidad pero Viktor Gyökeres estaba en posición de fuera de juego.

Icono9'

Remate rechazado de Adama Boiro (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono7'

Declan Rice (Arsenal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono7'

Falta de Declan Rice (Arsenal).

Icono7'

Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono6'

Fuera de juego, Arsenal. Cristhian Mosquera intentó un pase en profundidad pero Declan Rice estaba en posición de fuera de juego.

Icono4'

Jurriën Timber (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Robert Navarro (Athletic Club).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Yuri Berchiche

Sustituto

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alejandro Rego

Sustituto

Alex Berenguer

centrocampista

Gorka Guruzeta

Sustituto

Nico Serrano

Sustituto

Iñaki Williams

Delantero

Mikel Arteta

4-3-3

Alineación

David Raya

portero

Jurriën Timber

defensa

Cristhian Mosquera

defensa

Gabriel dos Santos Magalhães

defensa

Piero Hincapié

Sustituto

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Declan Rice

centrocampista

Christian Nørgaard

Sustituto

Leandro Trossard

Sustituto

Gabriel Teodoro Martinelli Silva

Sustituto

Estadísticas

38,4%

ARS

ATH

61,6%

ARS

ARS

0 Goles 2
2 Remates a puerta 6
4 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 10
18 Faltas cometidas 15

