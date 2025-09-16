Así hemos narrado la victoria del Arsenal en San Mamés

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Donatas Rumsas
Athletic
18:45h.
0
-
2
Arsenal
Finalizado
Gabriel Martinelli (71')
Leandro Trossard (86')
ATH
ARS
Tarjeta amarilla Min 84'
Mikel Jauregizar ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 71'
Gol de Gabriel Martinelli
Gol! Min 86'
Gol de Leandro Trossard
Tarjeta amarilla Min 6'
Declan Rice ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 83'
Noni Madueke ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 90'
Zubimendi ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 16 de septiembre 2025, 18:27
Final del partido, Athletic Club 0, Arsenal 2.
90'+7'
Final segunda parte, Athletic Club 0, Arsenal 2.
90'+4'
Christian Nørgaard (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+4'
Falta de Nico Serrano (Athletic Club).
90'+1'
Martín Zubimendi (Arsenal) ha visto tarjeta amarilla.
90'+1'
Falta de Mikel Merino (Arsenal).
90'+1'
Alejandro Rego (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+1'
Cambio en Arsenal, entra al campo Piero Hincapié sustituyendo a Riccardo Calafiori.
90'+1'
Cambio en Arsenal, entra al campo Christian Nørgaard sustituyendo a Noni Madueke.
90'
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
90'
Leandro Trossard (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'
Falta de Nico Serrano (Athletic Club).
87'
¡Gooooool! Athletic Club 0, Arsenal 2. Leandro Trossard (Arsenal) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Gabriel Martinelli.
85'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla.
85'
Declan Rice (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
85'
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
85'
Remate fallado por Riccardo Calafiori (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
84'
Noni Madueke (Arsenal) ha visto tarjeta amarilla.
84'
Corner,Arsenal. Corner cometido por Dani Vivian.
83'
Cristhian Mosquera (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
83'
Falta de Alex Berenguer (Athletic Club).
82'
Se reanuda el partido.
81'
Cambio en Athletic Club, entra al campo Alejandro Rego sustituyendo a Mikel Vesga.
81'
Cambio en Athletic Club, entra al campo Nico Serrano sustituyendo a Unai Gómez debido a una lesión.
81'
El juego está detenido debido a una lesión Riccardo Calafiori (Arsenal).
80'
Riccardo Calafiori (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
80'
Falta de Iñaki Williams (Athletic Club).
79'
Se reanuda el partido.
77'
El juego está detenido debido a una lesión Mikel Merino (Arsenal).
77'
El juego está detenido debido a una lesión Unai Gómez (Athletic Club).
77'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Unai Gómez (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Mikel Vesga con un centro al área.
76'
Remate rechazado de Yuri Berchiche (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
75'
Falta de Cristhian Mosquera (Arsenal).
75'
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
72'
¡Gooooool! Athletic Club 0, Arsenal 1. Gabriel Martinelli (Arsenal) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
71'
Cambio en Arsenal, entra al campo Gabriel Martinelli sustituyendo a Eberechi Eze.
71'
Dani Vivian (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
71'
Falta de Leandro Trossard (Arsenal).
69'
Leandro Trossard (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
69'
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
68'
Cambio en Athletic Club, entra al campo Yuri Berchiche sustituyendo a Adama Boiro.
68'
Cambio en Athletic Club, entra al campo Gorka Guruzeta sustituyendo a Oihan Sancet.
68'
Falta de Gabriel Magalhães (Arsenal).
68'
Alex Berenguer (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.
66'
Remate parado. Mikel Merino (Arsenal) remate de cabeza desde el centro del área.
65'
Cambio en Arsenal, entra al campo Leandro Trossard sustituyendo a Viktor Gyökeres.
61'
Cambio en Athletic Club, entra al campo Unai Gómez sustituyendo a Robert Navarro.
59'
Jurriën Timber (Arsenal) ha recibido una falta en la banda derecha.
59'
Falta de Aitor Paredes (Athletic Club).
58'
Remate parado. Iñaki Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
56'
Remate parado. Noni Madueke (Arsenal) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
53'
Falta de Martín Zubimendi (Arsenal).
53'
Alex Berenguer (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
52'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Noni Madueke (Arsenal) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha. Asistencia de Viktor Gyökeres.
51'
Remate rechazado de Iñaki Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Oihan Sancet.
49'
Falta de Jurriën Timber (Arsenal).
49'
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
48'
Remate fallado por Viktor Gyökeres (Arsenal) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
47'
Eberechi Eze (Arsenal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
47'
Falta de Robert Navarro (Athletic Club).
47'
Falta de Oihan Sancet (Athletic Club).
47'
Gabriel Magalhães (Arsenal) ha recibido una falta en campo contrario.
46'
Viktor Gyökeres (Arsenal) ha recibido una falta en campo contrario.
46'
Falta de Dani Vivian (Athletic Club).
Empieza segunda parte Athletic Club 0, Arsenal 0.
45'+4'
Final primera parte, Athletic Club 0, Arsenal 0.
45'+4'
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área tras un saque de esquina.
45'+3'
Remate rechazado de Robert Navarro (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
45'+3'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Declan Rice.
45'+2'
Viktor Gyökeres (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+2'
Falta de Aitor Paredes (Athletic Club).
45'+1'
Falta de Mikel Merino (Arsenal).
45'+1'
Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
45'
Remate fallado por Dani Vivian (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
44'
Falta de Noni Madueke (Arsenal).
44'
Mikel Vesga (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'
Remate fallado por Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Iñaki Williams después de un pase en profundidad.
42'
Remate rechazado de Noni Madueke (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Declan Rice.
39'
Falta de Mikel Vesga (Athletic Club).
39'
Riccardo Calafiori (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Falta de Declan Rice (Arsenal).
38'
Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Falta de Noni Madueke (Arsenal).
37'
Adama Boiro (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Viktor Gyökeres (Arsenal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
36'
Falta de Andoni Gorosabel (Athletic Club).
34'
Mano de Andoni Gorosabel (Athletic Club).
34'
Se reanuda el partido.
31'
El juego está detenido debido a una lesión Viktor Gyökeres (Arsenal).
30'
Remate fallado por Viktor Gyökeres (Arsenal) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Declan Rice con un centro al área tras botar una falta.
29'
Noni Madueke (Arsenal) ha recibido una falta en la banda derecha.
29'
Falta de Adama Boiro (Athletic Club).
28'
Corner,Arsenal. Corner cometido por Aitor Paredes.
26'
Remate fallado por Viktor Gyökeres (Arsenal) remate de cabeza desde el centro del área.
25'
Falta de Eberechi Eze (Arsenal).
25'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Remate parado. Viktor Gyökeres (Arsenal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
21'
Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Eberechi Eze (Arsenal).
19'
Mano de Mikel Merino (Arsenal).
18'
Falta de Viktor Gyökeres (Arsenal).
18'
Dani Vivian (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Mikel Merino (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Falta de Adama Boiro (Athletic Club).
16'
Mikel Merino (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
14'
Remate fallado por Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
14'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Gabriel Magalhães.
14'
Remate rechazado de Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
11'
Fuera de juego, Arsenal. Declan Rice intentó un pase en profundidad pero Viktor Gyökeres estaba en posición de fuera de juego.
9'
Remate rechazado de Adama Boiro (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área.
7'
Declan Rice (Arsenal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
7'
Falta de Declan Rice (Arsenal).
7'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
6'
Fuera de juego, Arsenal. Cristhian Mosquera intentó un pase en profundidad pero Declan Rice estaba en posición de fuera de juego.
4'
Jurriën Timber (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Robert Navarro (Athletic Club).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Andoni Gorosabel
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Yuri Berchiche
Sustituto
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alejandro Rego
Sustituto
Alex Berenguer
centrocampista
Gorka Guruzeta
Sustituto
Nico Serrano
Sustituto
Iñaki Williams
Delantero
Mikel Arteta
4-3-3
David Raya
portero
Jurriën Timber
defensa
Cristhian Mosquera
defensa
Gabriel dos Santos Magalhães
defensa
Piero Hincapié
Sustituto
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Declan Rice
centrocampista
Christian Nørgaard
Sustituto
Leandro Trossard
Sustituto
Gabriel Teodoro Martinelli Silva
Sustituto
38,4%
ATH
61,6%
ARS
|0
|Goles
|2
|2
|Remates a puerta
|6
|4
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|10
|18
|Faltas cometidas
|15
|
