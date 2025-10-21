Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Davide Massa

Escudo Arsenal

Arsenal

21:00h.

0

-

0

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 10

[ALTERNATIVE TEXT]

ARS

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

Jornada 3

Directo | Arsenal - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 21 de octubre 2025, 20:39

Icono9'

Remate fallado por Gabriel Magalhães (Arsenal) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono7'

Falta de Myles Lewis-Skelly (Arsenal).

Icono7'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Mano de Jurriën Timber (Arsenal).

Icono5'

Remate fallado por Declan Rice (Arsenal) remate con la derecha desde el centro del área que sale rozando el larguero.

Icono4'

Remate rechazado de Eberechi Eze (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Viktor Gyökeres.

Icono2'

Martín Zubimendi (Arsenal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono2'

Falta de Koke (Atlético de Madrid).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Mikel Arteta

4-2-3-1

Alineación

David Raya

portero

Jurriën Timber

defensa

William Saliba

defensa

Gabriel dos Santos Magalhães

defensa

Myles Lewis-Skelly

defensa

Martín Zubimendi

centrocampista

Declan Rice

centrocampista

Bukayo Saka

centrocampista

Eberechi Eze

centrocampista

Gabriel Teodoro Martinelli Silva

centrocampista

Viktor Gyökeres

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Nico González

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Alexander Sørloth

Delantero

Estadísticas

50,5%

ATM

ARS

49,5%

ATM

ATM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 1

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Directo | Arsenal - Atlético

Directo | Arsenal - Atlético