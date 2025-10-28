Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nations League Femenina Semifinal M28/10 · Árbitro: Ivana Martincic

Escudo Sweden Women

Suecia

19:00h.

0

-

0

España

Escudo Spain Women

Min. 31

[ALTERNATIVE TEXT]

SWE

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Liga de Naciones | Semifinal

Directo | Suecia - España

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 28 de octubre 2025, 18:44

Icono31'

Fuera de juego, Suecia. Monica Jusu Bah intentó un pase en profundidad pero Kosovare Asllani estaba en posición de fuera de juego.

Icono30'

Remate fallado por Monica Jusu Bah (Suecia) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Anna Sandberg.

Icono30'

Remate rechazado de Smilla Holmberg (Suecia) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Julia Zigiotti Olme.

Icono26'

Fuera de juego, Suecia. Julia Zigiotti Olme intentó un pase en profundidad pero Felicia Schröder estaba en posición de fuera de juego.

Icono23'

Corner,Suecia. Corner cometido por Ona Batlle.

Icono22'

Fuera de juego, Suecia. Smilla Holmberg intentó un pase en profundidad pero Felicia Schröder estaba en posición de fuera de juego.

Icono21'

Clàudia Pina (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Smilla Holmberg (Suecia).

Icono20'

Falta de Eva Navarro (España).

Icono20'

Julia Zigiotti Olme (Suecia) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono19'

Remate fallado por Irene Paredes (España) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.

Icono17'

Alexia Putellas (España) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono17'

Falta de Hanna Lundkvist (Suecia).

Icono16'

Falta de Anna Sandberg (Suecia).

Icono16'

Eva Navarro (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono12'

Falta de Olga Carmona (España).

Icono12'

Johanna Rytting Kaneryd (Suecia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono12'

Remate fallado por Mariona Caldentey (España) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Irene Paredes con un pase de cabeza tras un saque de esquina.

Icono11'

Corner,España. Corner cometido por Nathalie Björn.

Icono10'

Corner,España. Corner cometido por Elma Junttila-Nelhage.

Icono3'

Corner,Suecia. Corner cometido por Olga Carmona.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Tony Gustavsson

4-4-2

Alineación

Jennifer Falk

portero

Smilla Holmberg

defensa

Nathalie Björn

defensa

Elma Junttila-Nelhage

defensa

Anna Sandberg

defensa

Johanna Rytting Kaneryd

centrocampista

Hanna Lundkvist

centrocampista

Julia Zigiotti Olme

centrocampista

Monica Jusu Bah

centrocampista

Kosovare Asllani

Delantero

Felicia Schröder

Delantero

4-3-3

Alineación

Cata Coll

portero

Ona Batlle

defensa

Irene Paredes

defensa

Maria Pilar León Cebrián

defensa

Olga Carmona

defensa

Aitana Bonmatí

centrocampista

Laia Aleixandri

centrocampista

Alexia Putellas

centrocampista

Eva Navarro

Delantero

Clàudia Pina

Delantero

Mariona Caldentey

Delantero

Estadísticas

28,6%

ESP

SWE

71,4%

ESP

ESP

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 2
3 Faltas cometidas 2

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Directo | Suecia - España

Directo | Suecia - España